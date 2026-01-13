Georadar wskazał, że w ziemi jest wiele nieodkrytych grobów. Będzie praca dla archeologów

2026-01-13, 09:49 Marcin Doliński

Na terenie wcześniej zaniedbanej nekropolii, w ciągu dwóch lat znaleziono ponad 130 nagrobków/fot. Marcin Glapiak, Archiwum

Będą dodatkowe badania archeologiczne jednego z najstarszych w Polsce cmentarzy mennonickich w Przechówku koło Świecia.

Prace z użyciem geordaru wskazały, że w ziemi znajduje się dużo nieodkrytych mogił.



Przypomnijmy, że na terenie wcześniej zaniedbanej nekropolii, w ciągu dwóch lat znaleziono ponad 130 nagrobków. Najstarsze pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku.