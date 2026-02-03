Dopuścił się przestępstwa seksualnego na 21-latce, miał nielegalne papierosy oraz narkotyki

2026-02-03, 20:16  Redakcja
Bydgoscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Jest podejrzany m.in. o przestępstwo seksualne na 21-latce/fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Jest podejrzany m.in. o przestępstwo seksualne na 21-latce/fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, a także przestępstwo o charakterze seksualnym. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście mieli informacje o 40-letnim mężczyźnie, który miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na 21-latce, a także mieć narkotyki oraz papierosy bez akcyzy. Co więcej, miał odurzać kobietę. Kryminalni ustalili, że podejrzewany może przebywać na bydgoskim Błoniu.

Kiedy policjanci chcieli wylegitymować 40-latka, ten zaczął uciekać swoim samochodem. Pościg zakończył się na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża i Jasnogórskiej. Funkcjonariusze przeszukali pojazd mężczyzny, a później jego dom w Wąsoszu. W sumie mundurowi zabezpieczyli 150 paczek papierosów oraz ponad 300 gramów narkotyków.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-latkowi zarzutów. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, kontynuowanie jazdy pomimo wydania przez funkcjonariuszy polecenia zatrzymania, przestępstwo o charakterze seksualnym wobec 21-latki i udzielenia jej środków odurzających.

Na wniosek policjantów oraz prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Bydgoscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Jest podejrzany m.in. o przestępstwo seksualne na 21-latce/wideo KMP w Bydgoszczy

