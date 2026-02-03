Dopuścił się przestępstwa seksualnego na 21-latce, miał nielegalne papierosy oraz narkotyki
Bydgoscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, a także przestępstwo o charakterze seksualnym. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście mieli informacje o 40-letnim mężczyźnie, który miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na 21-latce, a także mieć narkotyki oraz papierosy bez akcyzy. Co więcej, miał odurzać kobietę. Kryminalni ustalili, że podejrzewany może przebywać na bydgoskim Błoniu.
Kiedy policjanci chcieli wylegitymować 40-latka, ten zaczął uciekać swoim samochodem. Pościg zakończył się na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża i Jasnogórskiej. Funkcjonariusze przeszukali pojazd mężczyzny, a później jego dom w Wąsoszu. W sumie mundurowi zabezpieczyli 150 paczek papierosów oraz ponad 300 gramów narkotyków.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-latkowi zarzutów. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, kontynuowanie jazdy pomimo wydania przez funkcjonariuszy polecenia zatrzymania, przestępstwo o charakterze seksualnym wobec 21-latki i udzielenia jej środków odurzających.
Na wniosek policjantów oraz prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.