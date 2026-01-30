Kryminalni ze Świecia zabezpieczyli ponad 300 gramów narkotyków. 20-latek zatrzymany [zdjęcia]

2026-01-30, 21:48 Redakcja

20-latek miał ponad 300 gramów narkotyków/fot. KPP w Świeciu

Kryminalni z komendy w Świeciu zatrzymali 20-latka, który miał narkotyki. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za posiadanie znacznej ilości zakazanych substancji grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze Świecia znaleźli narkotyki w miejscu zamieszkania 20-latka. - Podczas przeszukania domu, w pomieszczeniu gospodarczym kryminalni ujawnili ponad 150 gramów kryształu, 170 gramów suszu roślinnego oraz 18 sztuk tabletek - czytamy w informacji przekazanej przez KPP w Świeciu. - Wstępne badania potwierdziły, że są to substancje psychotropowe w postaci 2C-B, extazy oraz marihuany - dodają mundurowi.



20-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a następnie spotkał się z prokuratorem. Na podstawie zebranych dowodów zarzucono mu posiadanie znacznej ilości narkotyków. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat.