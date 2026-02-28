Prawdę i mity o zakażeniu HIV poznali nauczyciele. Mają przekazywać informacje uczniom

HIV to nie wyrok. Istnieje skuteczne leczenie antyretrowirusowe

HIV to nie wyrok. Istnieje skuteczne leczenie antyretrowirusowe/Fot. Pexels

Do końca 2025 roku stwierdzono 1452 zakażenia HIV w Kujawsko-Pomorskiem. Te dane są u nas zbierane od 1985 roku.

Ryzyko zakażenia HIV, profilaktyka i edukacja - to tematy, jakie omawiali eksperci z nauczycielami na konferencji w Toruniu. Odbyła się pod hasłem: Zakażenie HIV a zachowania ryzykowne młodzieży. Pełnomocnik wojewody ds. uzależnień HIV i AIDS Tomasz Kamiński mówił o faktach i mitach związanych z zakażeniem. Podkreślał też, że HIV to nie wyrok.

- Istnieje skuteczne leczenie antyretrowirusowe i dzięki odpowiednio wcześnie wykrytemu zakażeniu, dzięki odpowiedniemu pokierowaniu, zakażona osoba jest w stanie funkcjonować nawet tak, by nie zakażała innych - mówił.

Mariusz Podgórski, nauczyciel z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, przekonywał, że w szkole to nie temat tabu: - Uświadamiamy młodzież, rozmawiamy o profilaktyce HIV i AIDS.

Zakażenia HIV i AIDS to nadal istotny problem.

- W naszym województwie od 1985 do końca 2025 roku stwierdzono 1452 zakażenia HIV, a zachorowań na AIDS było 257 - mówiła Agnieszka Noculak z bydgoskiego Sanepidu.

W analogicznym czasie w całym kraju stwierdzono ponad 35 tys. zakażeń HIV.

