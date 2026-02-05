2026-02-05, 20:18 Polska Agencja Prasowa

Bydgoska PESA wyprodukuje nowe pociągi dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej/fot. Archiwum

Sześć nowych, dłuższych i bardziej pojemnych pociągów trafi do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Składy wyprodukuje bydgoska PESA, a pierwsze z nich mają wyjechać na tory w 2029 roku. Inwestycja warta jest ponad 323 miliony złotych.

Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz złożyła najkorzystniejszą ofertę w zakończonym pod koniec zeszłego roku postępowaniu przetargowym na dostawę nowych pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). W czwartek władze województwa łódzkiego i największego producenta taboru szynowego w Polsce podpisały umowę. Na jej mocy PESA dostarczy łódzkiemu przewoźnikowi sześć składów, z których każdy ma mieć ponad 80 metrów długości i pomieści do 500 pasażerów, w tym 220 na miejscach siedzących. Pociągi będą więc dłuższe i bardziej pojemne od tych, którymi ŁKA dysponuje obecnie.



- Już dziś myślimy o przyszłości i zamawiamy kolejne, większe pociągi, które będą służyły mieszkańcom - powiedziała w czwartek na dworcu Łódź Fabryczna marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. - Będziemy jeździć częściej i dalej, dając naszym pasażerom zupełnie nowe możliwości poruszania się po województwie i poza nim - dodała.



Zamówione pociągi mają osiągać prędkość do 160 km/h. Zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz rejestracji parametrów i monitorowania wnętrza pojazdu. Będzie w nich więcej udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz więcej miejsca do przewozu rowerów.



W podpisanej w czwartek umowie zawarto też prawo opcji, zakładające możliwość zamówienia dodatkowych 12 składów. - Mamy też w tym kontakcie 25-letnie utrzymanie tych pojazdów i 5-letnie utrzymanie w opcji, więc tak naprawdę 30-letnie utrzymanie pociągów przez jedną firmę. To jest zabezpieczenie na wiele lat, właściwie na cały okres użytkowania tych pociągów – dodał prezes ŁKA Maciej Sobieraj.