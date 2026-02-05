Bydgoska PESA wyprodukuje nowe pociągi dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej/fot. Archiwum
Sześć nowych, dłuższych i bardziej pojemnych pociągów trafi do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Składy wyprodukuje bydgoska PESA, a pierwsze z nich mają wyjechać na tory w 2029 roku. Inwestycja warta jest ponad 323 miliony złotych.
Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz złożyła najkorzystniejszą ofertę w zakończonym pod koniec zeszłego roku postępowaniu przetargowym na dostawę nowych pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). W czwartek władze województwa łódzkiego i największego producenta taboru szynowego w Polsce podpisały umowę. Na jej mocy PESA dostarczy łódzkiemu przewoźnikowi sześć składów, z których każdy ma mieć ponad 80 metrów długości i pomieści do 500 pasażerów, w tym 220 na miejscach siedzących. Pociągi będą więc dłuższe i bardziej pojemne od tych, którymi ŁKA dysponuje obecnie.
- Już dziś myślimy o przyszłości i zamawiamy kolejne, większe pociągi, które będą służyły mieszkańcom - powiedziała w czwartek na dworcu Łódź Fabryczna marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. - Będziemy jeździć częściej i dalej, dając naszym pasażerom zupełnie nowe możliwości poruszania się po województwie i poza nim - dodała.
Zamówione pociągi mają osiągać prędkość do 160 km/h. Zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz rejestracji parametrów i monitorowania wnętrza pojazdu. Będzie w nich więcej udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz więcej miejsca do przewozu rowerów.
W podpisanej w czwartek umowie zawarto też prawo opcji, zakładające możliwość zamówienia dodatkowych 12 składów. - Mamy też w tym kontakcie 25-letnie utrzymanie tych pojazdów i 5-letnie utrzymanie w opcji, więc tak naprawdę 30-letnie utrzymanie pociągów przez jedną firmę. To jest zabezpieczenie na wiele lat, właściwie na cały okres użytkowania tych pociągów – dodał prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę