Trudne warunki atmosferyczne utrudniają jazdę pociągów. Opóźnienia także w naszym regionie

2026-02-09, 10:37  Redakcja
Opóźnienia pociągów, także w naszym regionie/fot. Pixabay/ilustracyjne

Opóźnienia pociągów, także w naszym regionie/fot. Pixabay/ilustracyjne

Kilkanaście opóźnionych pociągów, zamknięte odcinki tras. Niektóre opóźnienia na terenie Polski przekraczają 200 minut. Problemy nie ominęły naszego regionu.

Pociąg Arriva relacji Sierpc-Toruń Główny przyjechał do stacji końcowej z ponad godzinnym opóźnieniem. Przyczyną była awaria taboru. Duże zaległości ma też skład HUTNIK, jadący z Bielska-Białej do Gdyni. Przejeżdżający przez nasz region pociąg ma aktualnie od 36 do 42 minut opóźnienia (w zależności od peronu, na którym się zatrzymuje). Niewielkie straty czasowe mają również składy ZAMOYSKI (10 minut), MIESZKO oraz HEWELIUSZ.

W kontekście całego kraju, na stan po godz. 10:30 największe opóźnienie ma pociąg WISŁOK relacji Warszawa Zachodnia-Rzeszów Główny (236 minut) oraz Lublin Główny-Rawa Ruska (220 minut). Także skład PODHALANIN, jadący z Zakopanego do Świnoujścia notuje blisko 200-minutowe spóźnienie.

Region

Zarzuty dla nożownika z Tucholi. Alan B.: Nie przyznaję się do winy, ale żałuję tego, co się stało

Zarzuty dla nożownika z Tucholi. Alan B.: Nie przyznaję się do winy, ale żałuję tego, co się stało

2026-02-09, 12:47
Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami. Złamał przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami. Złamał przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

2026-02-09, 11:28
Inowrocławski szpital na liście najlepiej ocenianych. Tu kobiety rodzą po ludzku [ranking]

Inowrocławski szpital na liście najlepiej ocenianych. Tu kobiety rodzą po ludzku [ranking]

2026-02-09, 09:48
Rzemieślnicy tworzą wyjątkowe dzieła. Wypełniamy lukę na rynku [Rozmowa Dnia]

Rzemieślnicy tworzą wyjątkowe dzieła. „Wypełniamy lukę na rynku” [Rozmowa Dnia]

2026-02-09, 08:57
Utrudnienia na drodze krajowej nr 80. Wielki korek na wjeździe do Bydgoszczy

Utrudnienia na drodze krajowej nr 80. Wielki korek na wjeździe do Bydgoszczy

2026-02-09, 07:51
Ponad 14 tysięcy osób w regionie z wyższą emeryturą. ZUS przelicza świadczenia

Ponad 14 tysięcy osób w regionie z wyższą emeryturą. ZUS przelicza świadczenia

2026-02-09, 07:40
Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej Jakie zioła wykorzystywano Oto kuchnia o posmaku etno

Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej? Jakie zioła wykorzystywano? Oto kuchnia o posmaku etno

2026-02-09, 06:50
Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. Chłopaki na medal [zdjęcia]

Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. „Chłopaki na medal” [zdjęcia]

2026-02-08, 21:30
W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie

W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie!

2026-02-08, 20:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę