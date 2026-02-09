Trudne warunki atmosferyczne utrudniają jazdę pociągów. Opóźnienia także w naszym regionie

2026-02-09, 10:37 Redakcja

Opóźnienia pociągów, także w naszym regionie/fot. Pixabay/ilustracyjne

Kilkanaście opóźnionych pociągów, zamknięte odcinki tras. Niektóre opóźnienia na terenie Polski przekraczają 200 minut. Problemy nie ominęły naszego regionu.

Pociąg Arriva relacji Sierpc-Toruń Główny przyjechał do stacji końcowej z ponad godzinnym opóźnieniem. Przyczyną była awaria taboru. Duże zaległości ma też skład HUTNIK, jadący z Bielska-Białej do Gdyni. Przejeżdżający przez nasz region pociąg ma aktualnie od 36 do 42 minut opóźnienia (w zależności od peronu, na którym się zatrzymuje). Niewielkie straty czasowe mają również składy ZAMOYSKI (10 minut), MIESZKO oraz HEWELIUSZ.



W kontekście całego kraju, na stan po godz. 10:30 największe opóźnienie ma pociąg WISŁOK relacji Warszawa Zachodnia-Rzeszów Główny (236 minut) oraz Lublin Główny-Rawa Ruska (220 minut). Także skład PODHALANIN, jadący z Zakopanego do Świnoujścia notuje blisko 200-minutowe spóźnienie.