Opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie. Na jednej z tras pękła szyna

2026-02-10, 19:07 Sława Skibińska-Dmitruk/Bartosz Nawrocki/BN

Duże opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie/fot. ilustracyjne

Awarie elementów infrastruktury kolejowej oraz sieci trakcyjnej spowodowały opóźnienia pociągów w naszym regionie. Przewoźnik Arriva odwołał nawet swoje kursy.

Według informacji zawartych na stronie portalpasażera.pl, z powodu awarii sieci trakcyjnej blisko 187-minutowe opóźnienie notuje pociąg KAZIMIERZ, relacji Zakopane-Bydgoszcz Główna. Z kolei skład jadący z miasta nad Brdą do Chojnic ma prawie 100 minut spóźnienia z powodu awarii elementów infrastruktury drogowej. Ma chodzić o pękniętą szynę na trasie Wierzchucin-Serock. - Zmiany obowiązywały od godziny 15:20 - mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. - Na miejscu pracowały służby, awaria została naprawiona. Pociągi już kursują zgodnie z rozkładem jazdy, przez co odwoływana jest zastępcza komunikacja autobusowa, która tymczasowo funkcjonowała - dodaje.



Dlaczego doszło do pęknięcia szyny? To ustali kolejowa komisja.



Z kolei przewoźnik Arriva został zmuszony do odwołania swoich kursów w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Pasażerowie nie udadzą się z Bydgoszczy do Tucholi ani z Chełmży do Bydgoszczy. Nie wiadomo jednak, jaki jest powód.