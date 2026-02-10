Opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie. Na jednej z tras pękła szyna

2026-02-10, 19:07  Sława Skibińska-Dmitruk/Bartosz Nawrocki/BN
Duże opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie/fot. ilustracyjne

Duże opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie/fot. ilustracyjne

Awarie elementów infrastruktury kolejowej oraz sieci trakcyjnej spowodowały opóźnienia pociągów w naszym regionie. Przewoźnik Arriva odwołał nawet swoje kursy.

Według informacji zawartych na stronie portalpasażera.pl, z powodu awarii sieci trakcyjnej blisko 187-minutowe opóźnienie notuje pociąg KAZIMIERZ, relacji Zakopane-Bydgoszcz Główna. Z kolei skład jadący z miasta nad Brdą do Chojnic ma prawie 100 minut spóźnienia z powodu awarii elementów infrastruktury drogowej. Ma chodzić o pękniętą szynę na trasie Wierzchucin-Serock. - Zmiany obowiązywały od godziny 15:20 - mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. - Na miejscu pracowały służby, awaria została naprawiona. Pociągi już kursują zgodnie z rozkładem jazdy, przez co odwoływana jest zastępcza komunikacja autobusowa, która tymczasowo funkcjonowała - dodaje.

Dlaczego doszło do pęknięcia szyny? To ustali kolejowa komisja.

Z kolei przewoźnik Arriva został zmuszony do odwołania swoich kursów w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Pasażerowie nie udadzą się z Bydgoszczy do Tucholi ani z Chełmży do Bydgoszczy. Nie wiadomo jednak, jaki jest powód.

Mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski

Region

Na dawnym cmentarzu we Włocławku wyrastają skwery, trawniki i drzewa. Prezydent zapowiada ekshumacje

Na dawnym cmentarzu we Włocławku wyrastają skwery, trawniki i drzewa. Prezydent zapowiada ekshumacje

2026-02-10, 21:00
Pytania o pracę marszałka i nie tylko. Nietypowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

Pytania o pracę marszałka i nie tylko. Nietypowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

2026-02-10, 20:14
Pęknięcia w bydgoskiej kamienicy, w której urodził się sławny kryptolog Marian Rejewski [zdjęcia]

Pęknięcia w bydgoskiej kamienicy, w której urodził się sławny kryptolog Marian Rejewski [zdjęcia]

2026-02-10, 18:52
Przełomowe badania bydgoskich naukowców. Chodzi o diagnozę przewlekłej białaczki limfocytowej

Przełomowe badania bydgoskich naukowców. Chodzi o diagnozę przewlekłej białaczki limfocytowej

2026-02-10, 17:13
Rusza kolejna edycja programu wsparcia dla osób w trudnej sytuacji. Mogą iść do pracy

Rusza kolejna edycja programu wsparcia dla osób w trudnej sytuacji. Mogą iść do pracy

2026-02-10, 16:10
Wszystkie oczy na wicemistrza olimpijskiego Kacpra Tomasiaka Sprawdzamy, kogo inspiruje

Wszystkie oczy na wicemistrza olimpijskiego Kacpra Tomasiaka! Sprawdzamy, kogo inspiruje

2026-02-10, 15:16
Kolizja przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej w Bydgoszczy. Zderzyły się trzy pojazdy

Kolizja przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej w Bydgoszczy. Zderzyły się trzy pojazdy

2026-02-10, 14:26
Będzie klauzula ochronna dla produktów rolnych w umowie z Mercosurem

Będzie klauzula ochronna dla produktów rolnych w umowie z Mercosurem

2026-02-10, 13:55
Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych średniowiecznych witraży. Jest kolejny głos w sprawie

Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych średniowiecznych witraży. Jest kolejny głos w sprawie

2026-02-10, 13:20

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę