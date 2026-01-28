Miliard złotych z Krajowego Planu Odbudowy ma trafić do Bydgoszczy

2026-01-28, 14:30 Monika Siwak / Redakcja

Za pieniądze z KPO m.in. zostanie zbadany teren po Zachemie. Na zdjęciu cztery zbiorniki na ciekły propylen, zdemontowane w 2020 roku. / Fot. pit1233 / Wikipedia

Miasto aplikowała do tej pory o ponad 800 milionów złotych z tego programu. 13 projektów jest ocenianych.

Za pieniądze z KPO m.in. powstaje żłobek, pojawi się 11 elektrycznych autobusów, 6 nowych tramwajów i nowe oświetlenie ulic. W mieście wymienionych ma zostać 10 tysięcy lamp. To oszczędność 7 milionów złotych w skali roku. W przyznanych środków zostanie także zbadany teren po dawnym Zachemie.



- Miasto wraz ze spółkami pozyskało z KPO do tej pory 588,5 mln zł - mówi Zofia Smolińska, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Bydgoszczy. - Mamy też w ramach KPO wsparcie rzeczowe w postaci wyposażenia dla szkół. To program realizowany przez ministerstwo cyfryzacji. Do kilkudziesięciu bydgoskich szkół trafią m.in. zestawy do nauczani zdalnego, komputery, a także całe pracownie sztucznej inteligencji i naukowe do szkół średnich.



O pieniądze z KPO ubiegały się także szpitale, uczelnie i zakład PESA w Bydgoszczy. Zakup aparatury dla szpitala im. Jurasza to koszt 75 milionów złotych, ponad 20 ma być przeznaczone na opiekę onkologiczną w szpitalu im. Biziela.