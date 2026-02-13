Bydgoska PESA zbuduje prototyp polskiego pociągu pasażerskiego na wodór [wideo]

2026-02-13, 20:01  Materiały PESA SA/ IAR / TB
Tak prezentuje się nowoczesny pojazd PESA HEMU/ Fot. Materiały Pesa SA.

Tak prezentuje się nowoczesny pojazd PESA HEMU/ Fot. Materiały Pesa SA.

Pieniądze na budowę takiej nowoczesnej maszyny będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. To ponad 36 milionów złotych.

- Nasza lokomotywa manewrowa przeszła już testy i certyfikację, budząc zainteresowanie m.in. w Szwecji czy w Grupie KGHM i Orlen. Teraz robimy kolejny krok – pojazd pasażerski HEMU - mówi Robert Tafiłowski, wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz S.A. - Tworzymy technologię, która całkowicie eliminuje emisję CO2 na trasach lokalnych.

Nowoczesny pojazdu typu HEMU (Hydrogen Electric Multiple Unit) będzie posiadał potrójne źródło zasilania: z trakcji elektrycznej (pantograf), ogniw wodorowych oraz baterii. To idealne rozwiązanie dla 40 proc. linii kolejowych w Polsce, które nie są zelektryfikowane, m.in. w regionach turystycznych jak Karpacz czy Półwysep Helski.

Umowę o dofinansowanie podpisano w piątek (13.02.) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. PESA Bydgoszcz S.A. otrzymała dotację w wysokości 36 157 326,00 zł na opracowanie pierwszego w kraju pasażerskiego pojazdu wodorowego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej.

- To imponujący projekt o światowym potencjale - mówi Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska. - Kreujemy przestrzeń dla naszych naukowców, inżynierów i pracowników naszych spółek, by właśnie tutaj powstawały rozwiązania, które z dumą będziemy prezentować w Europie i na świecie.

Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Bydgoszcz
Tak prezentuje się nowoczesny pojazd PESA HEMU/ Fot. Materiały Pesa SA. Umowę o dofinansowanie podpisano w piątek (13.02.) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fot. Materiały Pesa SA. Tak prezentuje się nowoczesny pojazd PESA HEMU/ Fot. Materiały Pesa SA.

Region

Dziennikarze Polskiego Radia PiK wyróżnieni w międzynarodowym konkursie

Dziennikarze Polskiego Radia PiK wyróżnieni w międzynarodowym konkursie!

2026-02-13, 20:03
Koniec z dyskoteką na ulicy Okola w gminie Koronowo. Znamy wyjaśnienia firmy Enea Oświetlenie

Koniec z dyskoteką na ulicy Okola w gminie Koronowo. Znamy wyjaśnienia firmy Enea Oświetlenie

2026-02-13, 18:25
Z ziemi i powietrza. Trwają intensywne poszukiwania Barbary Wiśniewskiej z Torunia [zdjęcia]

Z ziemi i powietrza. Trwają intensywne poszukiwania Barbary Wiśniewskiej z Torunia [zdjęcia]

2026-02-13, 17:17
Tragedia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na ulicy znaleziono człowieka z ranami od noża. Zmarł w szpitalu

Tragedia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na ulicy znaleziono człowieka z ranami od noża. Zmarł w szpitalu

2026-02-13, 16:15
Stu śmiałków zamieniło narty na kajaki. Do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy

Stu śmiałków zamieniło narty na kajaki. Do pokonania 11 kilometrów rzeki Wdy

2026-02-13, 15:41
Zrobi się ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie. Wszystkiemu winne opady śniegu i deszczu

Zrobi się ślisko na drogach i chodnikach w naszym regionie. Wszystkiemu winne opady śniegu i deszczu

2026-02-13, 14:24
Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim. W budynku ulatniał się czad

Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim. W budynku ulatniał się czad

2026-02-13, 13:32
Próbował oszukać 87-latkę metodą na policjanta. Wraz ze wspólnikami chciał wyłudzić 90 tysięcy złotych

Próbował oszukać 87-latkę metodą „na policjanta”. Wraz ze wspólnikami chciał wyłudzić 90 tysięcy złotych

2026-02-13, 12:44
Grudziądzki radny nie chce budowy bloku w pobliżu zabytkowego parku. Inwestycja została zawieszona

Grudziądzki radny nie chce budowy bloku w pobliżu zabytkowego parku. Inwestycja została zawieszona

2026-02-13, 11:47

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę