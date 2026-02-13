Bydgoska PESA zbuduje prototyp polskiego pociągu pasażerskiego na wodór [wideo]

2026-02-13, 20:01 Materiały PESA SA/ IAR / TB

Tak prezentuje się nowoczesny pojazd PESA HEMU/ Fot. Materiały Pesa SA.

Pieniądze na budowę takiej nowoczesnej maszyny będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. To ponad 36 milionów złotych.

- Nasza lokomotywa manewrowa przeszła już testy i certyfikację, budząc zainteresowanie m.in. w Szwecji czy w Grupie KGHM i Orlen. Teraz robimy kolejny krok – pojazd pasażerski HEMU - mówi Robert Tafiłowski, wiceprezes zarządu PESA Bydgoszcz S.A. - Tworzymy technologię, która całkowicie eliminuje emisję CO2 na trasach lokalnych.



Nowoczesny pojazdu typu HEMU (Hydrogen Electric Multiple Unit) będzie posiadał potrójne źródło zasilania: z trakcji elektrycznej (pantograf), ogniw wodorowych oraz baterii. To idealne rozwiązanie dla 40 proc. linii kolejowych w Polsce, które nie są zelektryfikowane, m.in. w regionach turystycznych jak Karpacz czy Półwysep Helski.



Umowę o dofinansowanie podpisano w piątek (13.02.) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. PESA Bydgoszcz S.A. otrzymała dotację w wysokości 36 157 326,00 zł na opracowanie pierwszego w kraju pasażerskiego pojazdu wodorowego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej.



- To imponujący projekt o światowym potencjale - mówi Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska. - Kreujemy przestrzeń dla naszych naukowców, inżynierów i pracowników naszych spółek, by właśnie tutaj powstawały rozwiązania, które z dumą będziemy prezentować w Europie i na świecie.



Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO).