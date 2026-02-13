Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim. W budynku ulatniał się czad

2026-02-13, 13:32  Marek Ledwosiński/MG
Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim/fot. PSP Włocławek

Ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim/fot. PSP Włocławek

Czujka czadu włączyła się w piątek w żłobku w Lubieniu Kujawskim. Wychowawczynie podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji dzieci.

Ze żłobka wyprowadzono ponad 20 maluchów w wieku od 1 do 3 lat. Wychowawczynie wezwały strażaków i pootwierały okna. Mimo wietrzenia, profesjonalne mierniki straży pożarnej potwierdziły obecność tlenku węgla.

Strażacy zauważyli też, że trzy wychowawczynie wykazują objawy podtrucia czadem, więc wezwano na miejsce ratowników medycznych. Udzielono im pomocy, hospitalizacja nie była konieczna.

Żadnemu z dzieci nic się nie stało. Budynek żłobka i działający w jego drugiej części Dzienny Klub Seniora ogrzewane są piecem na tzw. eko-groszek. Strażacy podkreślają, że gdyby nie było czujki czadu - najprawdopodobniej doszłoby do tragedii. Placówka obecnie jest zamknięta, a piec został wygaszony. Specjalistyczna firma ma dokonać jego przeglądu i - dopiero kiedy dopuści urządzenie do użytku - żłobek zostanie ponownie otwarty.

Relacjonuje brygadier Mariusz Bladoszewski z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

