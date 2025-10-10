Przedszkole w Lubiczu Górnym ma 79 lat, a żłobek... dopiero dwa dni. Razem w nowej siedzibie

2025-10-10, 11:13 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pierwszy publiczny żłobek w Lubiczu Górnym już otwarty/fot. Monika Kaczyńska

W Lubiczu Górnym od początku października działa pierwszy Żłobek Gminny „Lubisiowa Kraina”. Mieści się w nowo wybudowanym budynku wraz z Przedszkolem Publicznym „Chatka Puchatka”.

- Warunki są doskonałe, na miarę XXI wieku - mówi dyrektor żłobka, Justyna Krasicka.

- Mamy nowoczesny, bezpieczny i certyfikowany sprzęt. Jest to nasza sztandarowa inwestycja, długo wyczekiwana nie tylko przez samorząd gminy, ale również przez rodziców.



- To miejsce było wyczekiwane przez wiele lat przez naszą lokalną społeczność - potwierdza Marta Kamińska, która była przewodniczącą rady rodziców w przedszkolu w Lubiczu Górnym. - Niech służy przyszłym pokoleniom do wspaniałej zabawy i nauki. Dzieci będą korzystały z pięknego obiektu, który spełnia wszelkie standardy.



W nowym obiekcie znalazły się: kuchnia z jadalnią, szatnia, węzły sanitarne, pomieszczenia techniczne i administracyjne, pokoje dla logopedy oraz innych specjalistów, a także sala integracyjna. Zaprojektowany budynek jest przyjazny środowisku – ogrzewany pompami ciepła i wyposażony w instalację fotowoltaiczną.



Nowa siedzibę przedszkola wraz z gminnym żłobkiem to najkosztowniejsza inwestycja w historii gminy - kosztowała ponad 9,6 miliona złotych.

Żłobek rozpoczął działalność 1 października. Znajdują się tam 2 oddziały, łącznie 32 miejsca dla maluchów.

Przedszkole w Lubiczu istnieje od 1946 roku, a od 1950 roku jego organem prowadzącym jest gmina Lubicz.



