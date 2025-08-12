Maluchy z Chełmży znajdą opiekę blisko domu. To pierwsza taka inwestycja w mieście

2025-08-12, 07:55  Redakcja
Władze Chełmży podpisały umowę z budowniczym pierwszego miejskiego żłobka/fot. chelmza.pl

Władze Chełmży podpisały umowę z budowniczym pierwszego miejskiego żłobka/fot. chelmza.pl

Władze Chełmży podpisały umowę z budowniczym pierwszego miejskiego żłobka. Placówka powstanie na obecnie niezagospodarowanym terenie zielonym zlokalizowanym u zbiegu ulic Polnej i Spokojnej. Zapewni opiekę dla 50 dzieci.

Jak podaje gmina, żłobek będzie nowoczesnym i przyjaznym budynkiem z atrakcyjnym zielonym terenem dookoła, z placem zabaw, parkingiem i oświetleniem.
Wartość zadania, wraz z przygotowaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim wynosi niespełna 7,2 miliona złotych.
Przedsięwzięcie jest realizowane przy współudziale środków rządowych i europejskich. Łączna wartość dofinansowania to 3 537 972,00 zł. Uruchomienie żłobka zaplanowano na lato 2026.

Więcej niżej, na wizualizacjach.

Toruń
Tak będzie wyglądać pierwszy miejski żłobek w Chełmży/fot. chelmza.pl Tak będzie wyglądać pierwszy miejski żłobek w Chełmży/fot. chelmza.pl Tak będzie wyglądać pierwszy miejski żłobek w Chełmży/fot. chelmza.pl Tak będzie wyglądać pierwszy miejski żłobek w Chełmży/fot. chelmza.pl

Region

Sierpniowy najazd mammobusów Sprawdź, gdzie w regionie zbadasz się za darmo

Sierpniowy najazd mammobusów! Sprawdź, gdzie w regionie zbadasz się za darmo

2025-08-12, 10:53
Wniosek o obserwację psychiatryczną dla Karoliny J. Po zabójstwie 25-latka w Ciechocinku

Wniosek o obserwację psychiatryczną dla Karoliny J. Po zabójstwie 25-latka w Ciechocinku

2025-08-12, 09:56
Z PR PiK płyniemy z nurtem Wisły. Za każdym razem rzeka jest inna [wideo, zdjęcia]

Z PR PiK płyniemy z nurtem Wisły. „Za każdym razem rzeka jest inna [wideo, zdjęcia]

2025-08-12, 09:01
Ta siłownia będzie inna niż wszystkie. Gmina Świecie prezentuje niezwykły parkowy projekt

Ta siłownia będzie inna niż wszystkie. Gmina Świecie prezentuje niezwykły parkowy projekt

2025-08-12, 07:00
Wielka szklarnia dla studentów rolnictwa. Politechnika zbuduje centrum hodowli roślin [wideo]

Wielka szklarnia dla studentów rolnictwa. Politechnika zbuduje centrum hodowli roślin [wideo]

2025-08-11, 20:45
Budynek otwarty na światło i na ludzi. Oto nowe skrzydło Książnicy Kopernikańskiej [zdjęcia]

Budynek otwarty na światło i na ludzi. Oto nowe skrzydło Książnicy Kopernikańskiej [zdjęcia]

2025-08-11, 19:36
Kłęby dymu nad Wąbrzeźnem. Paliło się tworzywo sztuczne przeznaczone do recyklingu [zdjęcia]

Kłęby dymu nad Wąbrzeźnem. Paliło się tworzywo sztuczne przeznaczone do recyklingu [zdjęcia]

2025-08-11, 18:10
Kolizja na drodze S5. Auto wygląda koszmarnie. Kierowca bez szwanku [zdjęcia]

Kolizja na drodze S5. Auto wygląda koszmarnie. Kierowca bez szwanku [zdjęcia]

2025-08-11, 17:37
Hormony, narkotyki, znieczulenie, botoks. KAS przeszukała sortownie przesyłek. Pomógł pies [zdjęcia]

Hormony, narkotyki, znieczulenie, botoks. KAS przeszukała sortownie przesyłek. Pomógł pies [zdjęcia]

2025-08-11, 16:20

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę