Maluchy z Chełmży znajdą opiekę blisko domu. To pierwsza taka inwestycja w mieście

2025-08-12, 07:55 Redakcja

Władze Chełmży podpisały umowę z budowniczym pierwszego miejskiego żłobka/fot. chelmza.pl

Władze Chełmży podpisały umowę z budowniczym pierwszego miejskiego żłobka. Placówka powstanie na obecnie niezagospodarowanym terenie zielonym zlokalizowanym u zbiegu ulic Polnej i Spokojnej. Zapewni opiekę dla 50 dzieci.

Jak podaje gmina, żłobek będzie nowoczesnym i przyjaznym budynkiem z atrakcyjnym zielonym terenem dookoła, z placem zabaw, parkingiem i oświetleniem.

Wartość zadania, wraz z przygotowaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim wynosi niespełna 7,2 miliona złotych.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy współudziale środków rządowych i europejskich. Łączna wartość dofinansowania to 3 537 972,00 zł. Uruchomienie żłobka zaplanowano na lato 2026.



Więcej niżej, na wizualizacjach.