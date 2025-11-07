2025-11-07, 10:47 Monika Siwak/Redakcja

Prawie dwieście dzieci znajdzie opiekę w nowym żłobku na bydgoskich Bartodziejach/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Budowa właśnie się rozpoczęła. Miejsce nie jest przypadkowe - ulica Gajowa. W tej dzielnicy jest najwięcej maluchów oczekujących na miejsce. To będzie dziewiąty publiczny żłobek w mieście, realizowany w większości za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Inwestycja powstaje w ramach rządowego programu Aktywny Maluch, którego nasz region jest liderem.

Żłobek powstanie między Zespołem Szkół Handlowych, Zespołem Szkół Samochodowych, osiedlem bloków i ogrodami działkowymi. Zaczęły się prace przy fundamentach. Jak zapowiadają przedstawiciele Urzędu Miasta, w jednopiętrowym budynku o powierzchni 900 metrów kwadratowych będzie miejsce dla stu osiemdziesięciorga dzieci.



Zaprojektowano 8 sal z łazienkami, dwie sale do innowacyjnych zajęć, szatnie, gabinety logopedy i psychologa oraz kuchnię. Będą panele fotowoltaiczne, klimatyzacja. Żłobek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie zieleni, placu zabawi miejsc parkingowych.



Prace firmy z Białegostoku wykonane w trybie „Zaprojektuj i wybuduje" mają kosztować 14 milionów złotych. Otwarcie planowane jest na lato przyszłego roku.