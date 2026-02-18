Po akcji ratunkowej z powodu ulatniania się czadu żłobek w Lubieniu Kujawskim wciąż zamknięty

2026-02-18, 16:30  Marek Ledwosiński/DW
Postępowanie w sprawie sytuacji w żłobku prowadzi policja/Fot. PSP Włocławek

Trwa awaria ogrzewania w żłobku samorządowym w Lubieniu Kujawskim. Urząd miasta przedłużył dzisiaj zamknięcie placówki o kolejny tydzień.

Sprawa, przypomnijmy, zaczęła się bardzo dramatycznie. W żłobku uruchomiły się czujki czadu. Personel ewakuował dzieci. Strażacy potwierdzili, że w pomieszczeniach jest tlenek węgla. Instalację zasilaną ekogroszkiem zbadali specjaliści. Okazało się, że źle działa system wentylacyjny. Piec został wygaszony.

Placówka będzie zamknięta do końca miesiąca. Tyle powinno wystarczyć na naprawę instalacji wentylacyjnej. W istocie chodzi nie tylko o żłobek, w tym samym budynku są biura ośrodka pomocy społecznej oraz dzienny klub seniora. Klub został zamknięty, a urzędnicy pracują, ale tylko do 14. Ogrzewanie zostanie przywrócone po naprawie.


Postępowanie w sprawie sytuacji w żłobku prowadzi policja. Funkcjonariusze wyjaśniają, czy nie doszło do przestępstwa narażenia dzieci na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Relacja Marka Ledwosińskiego

