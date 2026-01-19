Wyjeżdżając na ferie w ciepłe kraje, pamiętajmy o ubezpieczeniu zdrowotnym i szczepieniach!

2026-01-19, 06:54 Tatiana Adonis/Redakcja

Porady w kujawsko-pomorskim oddziale NFZ/fot. Tatiana Adonis

O bezpieczeństwie w tropikach można było porozmawiać w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizował spotkania z ekspertami medycyny podróży.

- Wyjeżdżając zimą w tropiki warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym, bo EKUZ - czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - poza Europą nie funkcjonuje - przypomina Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. – Ubezpieczenie trzeba więc wykupić już we własnym zakresie.



W jaki sposób przygotować się do zimowej wyprawy w ciepłe kraje? - Aby być bezpiecznym, najlepiej byłoby pojawić się w poradni medycyny podróży, gdzie lekarz odpowie na szereg pytań - wyjaśnia Małgorzata Fotovat z poradni medycyny podróży w Bydgoszczy. - Najczęściej obecnie pacjenci wybierają Afrykę – a tam Egipt, Kenię, Tanzanię. Podróżują także na Madagaskar i tam należałoby pomyśleć przede wszystkim o wirusowym zapaleniu wątroby typu A, o durze brzusznym, żółtej gorączce, błonicy, krztuścu, tężcu. Jest takie jedno szczepienie, które zabezpiecza pacjentów. Można do nas podejść i udzielimy porady.