Prof. Dominik Antonowicz: Małe uczelnie mają do odegrania wielką rolę w regionie [Rozmowa Dnia]

2025-11-26, 08:59  Agnieszka Marszał/Redakcja
Prof. Dominik Antonowicz o roli uczelni w naszym regionie/fot. Zdzisław Nawrat

Czy we Włocławku powstanie politechnika? Jakie znaczenie dla rozwoju regionu mają uczelnie zawodowe? Czy rozwój polskiej nauki jest ważny dla polityków? O tym w „Rozmowie Dnia” mówił prof. Dominik Antonowicz z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym UMK w Toruniu.

W regionie są dwie publiczne uczelnie zawodowe - we Włocławku i w Grudziądzu. - Ich siłą jest bliskość, dostępność i, najważniejsze, elastyczność. Są w stanie szybciej odpowiadać na dynamiczne zmiany - mówił prof. Dominik Antonowicz. Ponadto, uczelnie zawodowe lepiej odczytują potrzeby regionalnego rynku pracy i skuteczniej na nie odpowiadają. - Państwowe uczelnie zawodowe są ważnym ogniwem w tak zwanym kształceniu ustawicznym, czyli kształceniu osób już pracujących, a potrzeby w tym zakresie będą rosły, bo, jak prognozują eksperci rynku pracy, za chwilę dokształcanie się będzie standardem - dodał gość środowej „Rozmowy Dnia”.

Czy możliwe jest powstanie politechniki we Włocławku? Zdaniem profesora to mało realne ze względów finansowych. Dominik Antonowicz zaznaczył też, że nie jest to do końca potrzebne - Lepiej zwiększać potencjał uczelni, niż zmieniać tabliczki z nazwami - przyznał.

W czwartek (27 listopada) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona publicznym uczelniom zawodowym. O ich przyszłość i znaczenie pytała swojego gościa Agnieszka Marszał.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

