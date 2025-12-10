Filip Gołębiewski: Wielu rodziców popełnia błąd, zostawiając dzieci same ze smartfonem [Rozmowa Dnia]

2025-12-10, 08:59 Agnieszka Marszał/Redakcja

Jak dużym problemem dla dzieci i młodzieży jest dezinformacja?/fot. Zdzisław Nawrat

Na dezinformację najbardziej podatne są dzieci i młodzież. Tak wynika z przedstawionego w Sejmie raportu „Między faktem a feedem”. Ponadto, coraz więcej młodych jest werbowanych przez różne grupy ekstremistyczne, właśnie za pośrednictwem Internetu.

Młodzi ludzie, choć są świadomi dezinformacji, nie potrafią się przed nią bronić. Jakie to może mieć konsekwencje? Co mogą zrobić rodzice, by chronić dzieci przed szkodliwymi treściami? Jak powinna się zmienić edukacja? O tym Agnieszka Marszał rozmawiała w środowej „Rozmowie Dnia” z Filipem Gołębiewskim z toruńskiego Instytutu Dyskursu i Dialogu, który prowadzi warsztaty dla uczniów dotyczące dezinformacji.



Poruszony został m.in. temat rodziców, którzy pozwalają dziecku na samodzielne korzystanie z telefonu czy tabletu. Gość środowej „Rozmowy Dnia” uważa, że to duży błąd, który ma swoje konsekwencje w przyszłości. - Wtedy dziecko się czymś zajmuje, wydaje się, że jest bezpieczne. Niestety to ogromna pułapka, ponieważ wszelkie badania pokazują, że media społecznościowe są silnie uzależniające, zwłaszcza dla psychiki dziecka. Jeżeli taka osoba będzie spędzała pięć, sześć, siedem godzin dziennie przed smartfonem, to z każdym tygodniem czy miesiącem będzie trudniej mu to ograniczyć - mówił Filip Gołębiewski.



Badania pokazują, że za atrakcyjnymi treściami kryją się niebezpieczne mechanizmy, a dezinformacja to nie tylko fake newsy, ale też zmanipulowane opowieści. - Największym zagrożeniem są pewne narracje, czyli spójne opowieści, w których w ogóle nie musi być weryfikowalnych treści - powiedział socjolog. - Szum i chaos informacyjny, który dociera do młodych z mediów społecznościowych jest dla nich czymś naturalnym. Są tam treści poważne, zmieszane z informacjami zupełnie nieistotnymi. To wszystko się miksuje i młodzi ludzie bardzo podobnie traktują wszystkie te przekazy. Nie wiedzą, co jest ważne, a co może mieć charakter dezinformacji, mimo że deklarują, że weryfikują informacje.



Z raportu przedstawionego w Sejmie wynika, że młodzi najczęściej weryfikują informacje za pomocą sztucznej inteligencji.



Więcej w „Rozmowie Dnia” poniżej.



