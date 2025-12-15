150 lat historii Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zakładali je ziemianie, lekarze, duchowni

2025-12-15, 20:20 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Sala Kolumnowa w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu/fot. www.tnt.torun.pl

W program jubileuszu wpisane są wykłady naukowe, warsztaty oraz wystawy o historii instytucji, działaczach oraz bogatych zbiorach.

- Towarzystwo oddziaływało nie tylko na Toruń, ale cały region także historyczny Pomorza Gdańskiego. Jego założycielami byli ziemianie, lekarze oraz duchowni. Powstało jako odpowiedź na działalność towarzystw niemieckich które istniały na terenie zaboru pruskiego - wyjaśnia Alicja Grabowska - Lysenko dyrektor biura TNT.



Jubileuszowe obchody odbywają się w Toruniu w poniedziałek i we wtorek w siedzibie Towarzystwa Naukowego w kamienicy przy ulicy Wysokiej oraz w Ratuszu Staromiejskim i Archiwum Państwowym.



