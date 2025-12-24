Czas odkurzyć domowe archiwa. Muzeum Okręgowe robi wystawę o bydgoskich osiedlach

2025-12-24, 19:40  Tatiana Adonis/Redakcja
Mosty kolejowe oddzielające Śródmieście od Jachcic/fot. Pit1233/Wikipedia

Ekspozycję zatytułowaną „Osiedla bydgoskie" mają współtworzyli mieszkańcy. Dlatego Muzeum Okręgowe prosi bydgoszczan o udostępnianie swoich wspomnień, pamiątek i dokumentów.

Szesnastoletni cykl, na który ma się składać osiem wystaw, otworzy ekspozycja związana z osiedlami Czyżkówko, Jachcice, Smukała, Opławiec, Janowo i Piaski.

- Te dzielnice nieprzypadkowo wybraliśmy na początek - mówi Filip Semrau, koordynator projektu. - Chcieliśmy w jakiś sposób docenić mieszkańców, którzy tutaj żyją i są społecznie aktywni, co dowodzi, jak ważne jest dla nich dziedzictwo dzielnicy. Dlatego chcielibyśmy przedstawić historię tych osiedli. Głównymi obiektami na wystawie mają być rzeczy przekazane przez mieszkańców, np. pamiątki, które mają jakiś związek z danym osiedlem, ale też zależy nam na wspomnieniach mieszkańców, na podzieleniu się po prostu swoim życiem.

- Uzupełnię to, o czym wspomniał Filip - dodaje Kamil Ściesiński, koordynator projektu. - Warto podkreślić rolę dziedzictwa niematerialnego, czyli opowieści, którą mam nadzieję, że uda nam się uchwycić, nagrywając mieszkańców (...).

Wernisaż pierwszej wystawy pn. „Osiedla bydgoskie” zaplanowany jest na 5 marca 2026 roku w Muzeum Historii Bydgoszczy w spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej.

Materiały można przekazywać w dowolnej formie – osobiście, drogą elektroniczną lub jako kopie cyfrowe – do 31 stycznia 2026 r. Kontakt: historia@muzeum.bydgoszcz.pl, tel.: 52 5253805

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

