W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

2025-12-27, 16:28  Damian Klich/Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
W Szczepanowie (pow. mogileński) wzniesiono Pomnik Powstańców Wielkopolskich/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

W Szczepanowie (pow. mogileński) wzniesiono Pomnik Powstańców Wielkopolskich/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

M.in. w Bydgoszczy oraz Szczepanowie (pow. mogileński) uczczono rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 107 lat temu poznaniacy pociągnęli za sobą całą Wielkopolskę i Kujawy.

Uroczystości rocznicowe w Bydgoszczy
W sobotę (27 grudnia) o godz. 11:00 rozpoczęła się msza w bydgoskim kościele garnizonowym. Po niej odbyła się uroczystość na placu przy Pomniku i Grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, przy ulicy Bernardyńskiej. - Powinniśmy pamiętać o tym powstaniu, ze względu na udział mieszkańców naszego regionu - mówi Sławomir Łaniecki, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Oddział Kujawsko-Pomorski. - Mieszkańcy w szczególności Kujaw, Pałuk, Krajny, a więc tej części Wielkopolski, która leży w województwie kujawsko-pomorskim byli pierwszymi, obok poznaniaków, którzy porwali się do powstania. Dzięki temu mogło ono wyjść poza granice Wielkopolski, bowiem objęło miejsca pod Toruniem, Inowrocław oraz sięgnęło powyżej Nakła - dodaje.

Niedaleko Mogilna odsłonięto Pomnik Powstańców Wielkopolskich
Natomiast w Strzelnie, w sobotnie południe władze miasta i mieszkańcy oddali hołd powstańcom przy mogile na strzeleńskim cmentarzu. Świętowano również w Szubinie. Z kolei w Szczepanowie (pow. mogileński) odsłonięty został Pomnik Powstańców Wielkopolskich. Jak mówią Karol Sopoliński, Paweł Kurek i Agnieszka Tylińska-Sopolińska, monument jest symboliczny, bowiem przedstawia orła wspartego na trzech filarach. - Wiara nadzieja i miłość - wymieniają. - Na tej miłości ku wolności wzbija się orzeł, który przełamuje pęta. Został wykonany w brązie, jest naturalnych rozmiarów, ma dumnie podniesioną głowę, na której jest korona z krzyżem, oraz rozpostarte skrzydła - dodają.

Inicjatorami wzniesienia pomnika w Szczepanowie są sami mieszkańcy. Przedstawiciele, którzy brali dziś udział w jego odsłonięciu mówią, że chcą, by było to miejsce spotkań ludzi. - W Szczepanowie jest to szczególnie symboliczna data (wybuch Powstania Wielkopolskiego - red.), ponieważ osiągamy kolejny etap w drodze do kultywowania pamięci o tych, którzy oddali życie za biało-czerwoną flagę - mówi wójt gminy Dąbrowa Agnieszka Ziółkowska. - Przypominanie o bohaterstwie naszych przodków jest naszą nieustającą misją - dodała.

Na pomniku pojawią się nazwiska 160 powstańców z terenu gminy Dąbrowa
Dzień przed wybuchem powstania w Szczepanowie został zorganizowany wiec, który zachęcił mieszkańców do walki. Około 160 osób z gminy wzięło udział w rozbrajaniu okolicznych Niemców, a następnie kilkudziesięciu powstańców ruszyło wesprzeć walczących w Żninie. Jednym z powstańców był dziadek Romana Kurka. - Mama zawsze opowiadała, że dziadek był z tego bardzo dumny - wspomina. - Po wojnie, po wcześniejszym zaniedbaniu powstańców zaczęto ich odznaczać Wielkopolskimi Krzyżami Powstańczymi. Na wszystkie większe uroczystości dziadek zakładał wszystkie medale - dodaje Roman Kurek. W przyszłości na pomniku mają pojawić się nazwiska właśnie tych 160 powstańców z terenu gminy Dąbrowa.

W Szczepanowie (pow. mogileński) wzniesiono Pomnik Powstańców Wielkopolskich/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras W Szczepanowie (pow. mogileński) wzniesiono Pomnik Powstańców Wielkopolskich/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Uroczystości 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy/fot. Damian Klich Uroczystości 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

