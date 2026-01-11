Mieszkańcy Szubina upamiętnili 107-lecie zwycięskiego boju o miasto [zdjęcia, wideo]

Mieszkańcy Szubina upamiętnili 107-lecie zwycięskiego boju o miasto/fot. Tatiana Adonis
11 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy po ciężkich walkach odzyskali Szubin. W 107 rocznicę wyzwolenia miasta na tamtejszym cmentarzu parafialnym przy Pomniku-Mogile Powstańców Wielkopolskich odbyły się okolicznościowe uroczystości.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych czy rodzin powstańczych. Zabrzmiał też hymn Polski i „Rota".
- Jesteśmy z Szubina, trzeba tutaj być i upamiętnić tych, którzy walczyli o wolność i przelali krew...
- Ubraliśmy się w mundury powstańców wielkopolskich, stoimy na warcie honorowej, by okazać im szacunek za to, że nas wyzwolili, że mamy wolność. Każdy powinien tu przyjść i upamiętnić wielkie wydarzenia, podziękować za to - mówili zgromadzeni na miejscu.
- 2 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy ruszyli na Niemców - przypomniała Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. - Niemcy wycofali się z Szubina, jednak po wzmocnieniu oddziałami z Bydgoszczy, ponownie zajęli miasto. Następnie 8 stycznia doszło do bitwy o Szubin. Niestety, pogoda była niesprzyjająca, pokutował także brak jednolitego dowództwa i brak łączności między oddziałami. To wszystko spowodowało, że Polakom miasta nie udało się zdobyć. Zwycięski zryw nastąpił 11 stycznia, 107 lat temu. W tym dniu na sygnał wystrzału haubicy Jana Chylewskiego powstańcy ruszyli na Szubin i ten Szubin wyzwolili.
Po uroczystościach na cmentarzu obchody przeniosły się do Muzeum Ziemi Szubińskiej, gdzie wręczono odznaczenia osobom, które pielęgnują pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego, oraz zaprezentowano okolicznościową wystawę.
