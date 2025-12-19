Jak ratować życie? Dowiedzieli się uczestnicy szkolenia pt. „Pomocna Dłoń. Pierwsza Pomoc w Kryzysie”

2025-12-19, 12:32 Agata Raczek/Redakcja

W Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy/fot. Izabela Langner

Zasad udzielania pierwszej pomocy uczyli się uczestnicy szkolenia „Pomocna Dłoń. Pierwsza Pomoc w Kryzysie”. Bydgoszczanie zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Patryk Kowalski, prezes zarządu Stowarzyszenia Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Bydgoszcz podkreśla, że samo wezwanie pomocy jest już zarazem jej udzieleniem. - Czasami są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nie mamy środków ochrony osobistej, a osoba poszkodowana leży cała zakrwawiona lub w wymiocinach. Wtedy wystarczy wezwać pomoc - mówi.



Uczestnicy szkolenia przyznają, że edukacja w tym zakresie jest potrzebna. Niektórzy uważają też, że takich inicjatyw powinno być więcej. - Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie takich cyklicznych szkoleń na osiedlach - mówi reprezentant rady jednego z bydgoskich osiedli.



Szkolenie w pierwszej pomocy odbyło się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Zostało ono sfinansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy.



Więcej w relacji Agaty Raczek.