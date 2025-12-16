Pierwsza pomoc zaczyna się od zainteresowania się drugim człowiekiem. Szkolenie w Świeciu

2025-12-16, 07:55  Marcin Doliński/Redakcja
Sto osób szkoliło się w Świeciu z udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia zorganizowano w starostwie powiatowym. Wszystko to w ramach wprowadzania w życie założeń Ustawy o ochronie ludności/fot. Marcin Doliński

Sto osób uczyło się w Świeciu zasad udzielania pierwszej pomocy. Był to kurs dla pracowników Starostwa Powiatowego. Zajęcia odbywały się w ramach wprowadzania w życie założeń Ustawy o ochronie ludności.

- Boimy się, a najgorsza jest znieczulica. Nie chcemy pomagać, dlatego te szkolenia są bardzo potrzebne. Powinny odbywać się jeszcze częściej, żebyśmy się oswoili - jeżeli to w ogóle jest możliwe - z kryzysowymi sytuacjami, żebyśmy mieli większą wiedzę i mogli pomóc, nie bali się - mówiła uczestniczka szkolenia.

- Jeżeli nie posiadamy żadnej wiedzy medycznej to już samo zainteresowanie się poszkodowaną osobą, zadzwonienie na numer 112 i poinformowanie służb jest w tym momencie najważniejsze - mówi ratownik medyczny Marcin Kiełpikowski. - Gdy przeszliśmy już szkolenie, mamy odwagę podejść, nawiązać kontakt z tą osobą poszkodowaną - to jak najbardziej do tego zachęcam.

- Pierwsza pomoc to przede wszystkim trenowanie umiejętności w praktyce - mówi Paweł Knapik, starosta powiatu świeckiego. - Nie chodzi o to, żebyśmy o tym mówili, ale żebyśmy ćwiczyli i przypominali sobie systematycznie zasady, aby pewne czynności weszły w nawyk. Dzisiejsze spotkanie to jedno z wielu, które odbywa się w ramach cyklu szkoleniowego finansowanego w ramach Ustawy o ochronie ludności.

W ramach programu w przyszłym roku zostaną przeprowadzone ćwiczenia z chętnymi mieszkańcami wszystkich gmin w powiecie świeckim.

