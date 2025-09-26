Świecie. Mistrzostwa województwa w udzielaniu pierwszej pomocy. O laury walczyło 19 strażackich zespołów

2025-09-26, 20:27 Marcin Doliński / Redakcja

Jeden ze scenariuszy zakładał pomoc osobie potrąconej przez samochód. / Fot. Marcin Doliński

Wypadek drogowy, duszące się dziecko i topiąca się osoba. To trzy z pięciu scenariuszy, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy zawodów.

To pierwsze tego typu mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego. Zawodnicy musieli pomóc m.in. osobie z drgawkami i bólem w klatce piersiowej; dziecku, które się zakrztusiło; krwawiącej osobie z raną kłutą; podtopionej osobie, która wypadła z łódki; potrąconemu przechodniowi, który został przygnieciony do muru.



- Musimy się cały czas szkolić, niezależnie od tego jak nam poszło. Szkolenia są najważniejsze, aby działać cały czas - mówią strażacy biorący udział w zawodach.