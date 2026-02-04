Obwodnica Sępólna Krajeńskiego coraz bliżej. Złożono ważny wniosek

2026-02-04, 16:56  Polska Agencja Prasowa
Sępólno Krajeńskie będzie miało swoją obwodnicę/fot. Wikipedia/Kazimierz Mendlik

Sępólno Krajeńskie będzie miało swoją obwodnicę/fot. Wikipedia/Kazimierz Mendlik

GDDKiA w Bydgoszczy złożyła wniosek o zgodę na budowę obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25. Nowa trasa będzie miała 6,4 km długości i ma powstać do końca 2028 roku.

Jeśli procedury przebiegną bez opóźnień, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) może zostać wydane pod koniec 2026 roku. Decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Dokumenty przygotowała firma Mirbud, wybrana wcześniej w przetargu.

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego ma wyprowadzić ruch z centrum miasta i poprawić przejazd na trasie Bydgoszcz–Koszalin.

Nowa droga będzie kosztować 115,4 mln zł. Na początku będzie wiodła mostem na rzece Sępolenka, a linię kolejową Chojnice–Nakło nad Notecią przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej trasa będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 powstanie rondo, a w miejscu przecięcia doliny rzeki – most. W miejscu włączenia do obecnej DK25 powstanie kolejne rondo. Na trasie powstanie 11 obiektów inżynierskich.

Cała inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

