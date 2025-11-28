Mało brakowało, a potrąciłby pieszą na przejściu. Wszystko nakręcił inny kierowca [wideo]

2025-11-28, 12:17 Redakcja

Do zdarzenia doszło przy ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy/fot. materiały policji

Na policyjną skrzynkę „STOP Agresji Drogowej!” jeden z kierowców przesłał filmik pokazujący, jak toyota yaris wjeżdża na przejście dla pieszych, na którym znajduje się dziewczyna. Ta w ostatniej chwili zdążyła się zatrzymać.

Do zdarzenia doszło 27 października 2025 roku około godz. 15.00 przy ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy.



- Kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, czym spowodował dla niej poważne zagrożenie. Wjechał na pasy, po których szła młoda dziewczyna – relacjonuje asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W ostatniej chwili piesza zatrzymała się i uniknęła potrącenia, a toyota pojechała dalej. Niebezpieczna sytuacja została zarejestrowana kamerką samochodową i przesłana na skrzynkę „STOP Agresji Drogowej”. Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego – podkreśla.



Policyjne czynności trwają w kierunku ustalenia sprawcy wykroczenia. Kierującemu grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych, 15 punktów karnych oraz możliwość zatrzymania prawa jazdy.