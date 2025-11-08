Remont włocławskiego mostu rozpocznie się w połowie listopada. Potrwa ponad rok

2025-11-08, 11:10  Agnieszka Marszał / Redakcja
Remont mostu we Włocławku ma odbywać się również w weekendy. / Fot: wloclawek.eu

Przeprawa nie zostanie wyłączona z ruchu drogowego. Podczas remontu most będzie przejezdny.

- Obecnie ustalamy jeszcze organizację ruchu. Wiadomo już, że część ul. Bednarskiej będzie zajęta na potrzeby remontu. Tam będzie zorganizowane zaplecze całej budowy - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Wszystko wskazuje na to, że prace rozpoczną się już w połowie miesiąca. Z pierwszych rozmów z wykonawcą wynika, że remont będzie odbywał się również w weekendy.

Prace remontowe obejmą m.in. rekonstrukcję jezdni i chodnika, zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie nowej iluminacji. Remont ma kosztować blisko 37 milionów złotych. 30 mln to dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka

