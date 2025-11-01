Wojenny bohater Włocławka - bohaterem kwesty. Zbiórka na remont grobu płk. Gromczyńskiego

2025-11-01, 07:44 Marek Ledwosiński/Redakcja

Grób płk. Wojciecha Gromczyńskiego/fot. Wikipedia

Tegoroczna kwesta cmentarna we Włocławku przeznaczona będzie na renowację nagrobka pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego. To legendarny polski oficer - dowódca obrony Włocławka przez bolszewikami w wojnie 1920 roku.

- Przedwojenny Włocławek otaczał swego obrońcę wielką czcią - wspomina szef Muzeum Historii Włocławka, Tomasz Wąsik.



- Zapisał się złotymi zgłoskami w najnowszej historii miasta. Uchodził wśród mieszkańców za absolutnego bohatera. Ludzie oddawali mu szacunek w ten sposób, że przechodząc zdejmowali czapki z głów, a funkcjonariusze bądź żołnierze Wojska Polskiego oddawali mu honory salutując nawet wtedy, gdy pułkownik Gromczyński szedł w cywilu. Mieszkał we Włocławku do samego końca. Zmarł w 1937 roku. Pogrzeb był wielką manifestacją - przypomina historyk.



Pułkownik Wojciech Gromczyński spoczywa na cmentarzu przy Alejach Fryderyka Chopina we Włocławku.



Kwesta rozpocznie się w sobotę na cmentarzu komunalnym w Alejach Chopina. Potrwa od godz. 9:00 do 12:00.