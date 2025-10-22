Grudziądzcy społecznicy wytypowali grób do renowacji za pieniądze z kwesty

2025-10-22, 15:55 Marcin Doliński/Redakcja

Ten grób będzie odnawiany za pieniądze zebrane podczas kwesty 1 i 2 listopada/fot. nadesłane

Grudziądzkie Towarzystwo Opieki nad Nagrobkami przygotowuje tradycyjną zbiórkę na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Tym razem uwaga społeczników skierowana jest na grób dziecka, Stefana Żmijewskiego.

- Mamy zgłoszonych ponad 100 wolontariuszy, ale jeszcze jest kilka wolnych miejsc. Zachęcamy osoby, które chciałyby wzmocnić tę akcję do kontaktu z naszym towarzystwem - mówi Rafał Heidek.



- W tym roku pieniądze zebrane z kwesty chcemy przeznaczyć na nagrobek Stefana Żmijewskiego. Grób pochodzi z 1917 roku. Wytypowaliśmy go do odnowienia z uwagi na jego walory artystyczne. Grób jest bardzo mocno zniszczony. Chcielibyśmy, żeby przyszłe pokolenia również mogły na żywo poznawać historię i stąd też pomysł, żeby ten nagrobek odnowić.



Stefan Żmijewski urodził się 15 marca 1909 roku, a zmarł 9 listopada 1917 roku. W grobie spoczywa z Elżbietą z Krakowskich Nowacką (7 listopada 1839 - 22 marca 1918).