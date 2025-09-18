Powoli zbliża się czas kwesty na bydgoskich cmentarzach. TMMB poszukuje wolontariuszy

2025-09-18, 16:47 Jolanta Fischer/Redakcja

Prezes TMMB, Ireneusz Nitkiewicz (z prawej) i jego zastępca Mikołaj Hetzig/fot. Jolanta Fischer

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy już teraz zaprasza do udziału w kolejnej, 29. kweście na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. 1 i 2 listopada wolontariusze pojawią się w kilku miejscach - w tym, po raz pierwszy, na cmentarzu przy ul. Wiślanej. Cel: odnowienie nagrobka zasłużonej dla muzyki mieszkanki miasta.

- Odnowienie, a w zasadzie postawienie od nowa nagrobka Felicji Krysiewiczowej, która jest pochowana ma Cmentarzu Nowofarnym - mówi Ireneusz Nitkiewicz, prezes TMMB.

- To osoba bardzo zasłużona dla muzycznego rozwoju miasta: działaczka społeczna, działaczka kultury, której zawdzięczamy dzisiejsze miano grodu nad Brdą: „Bydgoszcz miasto muzyki". Przyczyniła się do powstania orkiestry symfonicznej w Operze Nova, do stworzenia Filharmonii Pomorskiej, ale najbardziej kojarzona jest ze śpiewem i z Operą Nova. Jesteśmy już po rozmowach z dyrektorem Opery Nova, Maciejem Figasem. Będziemy kwestować m.in. podczas wydarzeń operowych - zapowiada Ireneusz Nitkiewicz.



Wolontariusze mogą zgłaszać chęć włączenia się w kwestę przez cały październik. Organizatorzy proszą, by zrobić to jak najszybciej: w biurze TMMB (ul. Jezuicka 4), mailowo (biuro@tmmb.pl) lub telefonicznie (tel./fax 52 322 51 96, 52 345 44 34).



Przypomnijmy: w czasie zeszłorocznej kwesty udało się zebrać rekordową kwotę blisko 40 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na renowację modernistycznego nagrobka Marty Karasiewiczowej. Te prace zostały już rozpoczęte.



Więcej niżej, w relacji Jolanty Fischer.





Życiorys Felicji Krysiewiczowej jest bardzo bogaty, a najważniejsze dla miasta lata jej działalności to czas powojenny, kiedy to Krysiewiczowa nauczała w Państwowym Liceum Muzycznym i Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Później zorganizowała dział muzyczny Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia i była jego pierwszym kierownikiem. Jej staraniem w bydgoskiej Rozgłośni powstał mały zespół orkiestry, który przekształcił się w Orkiestrę Symfoniczną Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy.

W 1946 roku współuczestniczyła w odrodzeniu Bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego. Z jej inicjatywy powstała Pomorska Orkiestra Symfoniczna (1946), będąca zalążkiem Filharmonii Pomorskiej. W 1956 zainicjowała Studium Operowe w Bydgoszczy (od 1959 r. Teatr Muzyczny Opery i Operetki), którym przez cztery lata bezinteresownie zarządzała i jednocześnie sprawowała kierownictwo wokalne. W 1960 przyczyniła się do utworzenia Studium Muzycznego – wieczorowej szkoły muzycznej II stopnia.

W Towarzystwie Muzycznym pełniła funkcje wiceprezesa (od 1956) i prezesa (1963-1970). Organizowała koncerty, audycje słowno-muzyczne, spotkania z kompozytorami i muzykami, uczestniczyła w przygotowaniu programów dorocznych Festiwali Muzyki Polskiej w Bydgoszczy. Wchodziła w skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Działała także w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym, gdzie przewodniczyła Sekcji Muzycznej. Z ramienia KPTK opiekowała się ogniskami artystycznymi i współdziałała w dokształcaniu nauczycieli śpiewu i muzyki.

Zmarła 15 września 1970 w Bydgoszczy po długiej chorobie. Została pochowana na bydgoskim cmentarzu Nowofarnym. Na jej nagrobku znajduje się napis: „Felicja Krysiewicz - artysta-społecznik, pedagog, żyła dla ludzi, dla sztuki, dla prawdy”. (źr. Wikipedia)