Powoli zbliża się czas kwesty na bydgoskich cmentarzach. TMMB poszukuje wolontariuszy

2025-09-18, 16:47  Jolanta Fischer/Redakcja
Prezes TMMB, Ireneusz Nitkiewicz (z prawej) i jego zastępca Mikołaj Hetzig/fot. Jolanta Fischer

Prezes TMMB, Ireneusz Nitkiewicz (z prawej) i jego zastępca Mikołaj Hetzig/fot. Jolanta Fischer

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy już teraz zaprasza do udziału w kolejnej, 29. kweście na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. 1 i 2 listopada wolontariusze pojawią się w kilku miejscach - w tym, po raz pierwszy, na cmentarzu przy ul. Wiślanej. Cel: odnowienie nagrobka zasłużonej dla muzyki mieszkanki miasta.

- Odnowienie, a w zasadzie postawienie od nowa nagrobka Felicji Krysiewiczowej, która jest pochowana ma Cmentarzu Nowofarnym - mówi Ireneusz Nitkiewicz, prezes TMMB.
- To osoba bardzo zasłużona dla muzycznego rozwoju miasta: działaczka społeczna, działaczka kultury, której zawdzięczamy dzisiejsze miano grodu nad Brdą: „Bydgoszcz miasto muzyki". Przyczyniła się do powstania orkiestry symfonicznej w Operze Nova, do stworzenia Filharmonii Pomorskiej, ale najbardziej kojarzona jest ze śpiewem i z Operą Nova. Jesteśmy już po rozmowach z dyrektorem Opery Nova, Maciejem Figasem. Będziemy kwestować m.in. podczas wydarzeń operowych - zapowiada Ireneusz Nitkiewicz.

Wolontariusze mogą zgłaszać chęć włączenia się w kwestę przez cały październik. Organizatorzy proszą, by zrobić to jak najszybciej: w biurze TMMB (ul. Jezuicka 4), mailowo (biuro@tmmb.pl) lub telefonicznie (tel./fax 52 322 51 96, 52 345 44 34).

Przypomnijmy: w czasie zeszłorocznej kwesty udało się zebrać rekordową kwotę blisko 40 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na renowację modernistycznego nagrobka Marty Karasiewiczowej. Te prace zostały już rozpoczęte.

Więcej niżej, w relacji Jolanty Fischer.

  • Życiorys Felicji Krysiewiczowej jest bardzo bogaty, a najważniejsze dla miasta lata jej działalności to czas powojenny, kiedy to Krysiewiczowa nauczała w Państwowym Liceum Muzycznym i Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Później zorganizowała dział muzyczny Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia i była jego pierwszym kierownikiem. Jej staraniem w bydgoskiej Rozgłośni powstał mały zespół orkiestry, który przekształcił się w Orkiestrę Symfoniczną Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy.
  • W 1946 roku współuczestniczyła w odrodzeniu Bydgoskiego Towarzystwa Muzycznego. Z jej inicjatywy powstała Pomorska Orkiestra Symfoniczna (1946), będąca zalążkiem Filharmonii Pomorskiej. W 1956 zainicjowała Studium Operowe w Bydgoszczy (od 1959 r. Teatr Muzyczny Opery i Operetki), którym przez cztery lata bezinteresownie zarządzała i jednocześnie sprawowała kierownictwo wokalne. W 1960 przyczyniła się do utworzenia Studium Muzycznego – wieczorowej szkoły muzycznej II stopnia.
  • W Towarzystwie Muzycznym pełniła funkcje wiceprezesa (od 1956) i prezesa (1963-1970). Organizowała koncerty, audycje słowno-muzyczne, spotkania z kompozytorami i muzykami, uczestniczyła w przygotowaniu programów dorocznych Festiwali Muzyki Polskiej w Bydgoszczy. Wchodziła w skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Działała także w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym, gdzie przewodniczyła Sekcji Muzycznej. Z ramienia KPTK opiekowała się ogniskami artystycznymi i współdziałała w dokształcaniu nauczycieli śpiewu i muzyki.
  • Zmarła 15 września 1970 w Bydgoszczy po długiej chorobie. Została pochowana na bydgoskim cmentarzu Nowofarnym. Na jej nagrobku znajduje się napis: „Felicja Krysiewicz - artysta-społecznik, pedagog, żyła dla ludzi, dla sztuki, dla prawdy”. (źr. Wikipedia)

Relacja Jolanty Fischer

Bydgoszcz

Region

Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

2025-09-18, 15:53
Uczą się rozpoznawać grzyby i zapraszają wszystkich na grzybobranie z sanepidem [zdjęcia wideo]

Uczą się rozpoznawać grzyby i zapraszają wszystkich na grzybobranie z sanepidem [zdjęcia + wideo]

2025-09-18, 14:01
Dlaczego miasto Inowrocław nie otrzymało miliona złotych dotacji z Ministerstwa Sportu

Dlaczego miasto Inowrocław nie otrzymało miliona złotych dotacji z Ministerstwa Sportu?

2025-09-18, 12:52
Wielki powrót na grudziądzki rynek. Zabytkowy zegar po 85 latach przerwy znowu odmierza czas

Wielki powrót na grudziądzki rynek. Zabytkowy zegar po 85 latach przerwy znowu odmierza czas

2025-09-18, 11:01
Kujawsko-Pomorskie na targach w Finlandii: - Wasz region jest dla nas dobrym partnerem - twierdzą Finowie

Kujawsko-Pomorskie na targach w Finlandii: - Wasz region jest dla nas dobrym partnerem - twierdzą Finowie

2025-09-18, 09:55
Kom. Remigiusz Rakowski w Rozmowie Dnia: Podczas zderzenia przy dużej prędkości nie mamy szans

Kom. Remigiusz Rakowski w „Rozmowie Dnia": Podczas zderzenia przy dużej prędkości nie mamy szans

2025-09-18, 09:11
Nie ma ani Waldemara Dąbrowskiego, ani jego ośrodka. Przyjaciele nie zapomnieli [zdjęcia]

Nie ma ani Waldemara Dąbrowskiego, ani jego ośrodka. Przyjaciele nie zapomnieli [zdjęcia]

2025-09-18, 07:00
Młodzież z regionu oddała cześć Sybirakom. VII Bieg zesłańca w Toruniu [wideo, zdjęcia]

Młodzież z regionu oddała cześć Sybirakom. „VII Bieg zesłańca" w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-09-17, 21:20
Nie za za ocean, a do Holandii. Mamy wieści z bydgoskich targów uczelni zagranicznych

Nie za za ocean, a do Holandii. Mamy wieści z bydgoskich targów uczelni zagranicznych

2025-09-17, 20:26

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę