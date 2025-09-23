Pomnik Paderewskiego na placu Wolności? Tego chcą miłośnicy miasta Bydgoszczy

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy jest za budową pomnika Ignacego Jana Paderewskiego/fot.: Damian Klich
Czy na Placu Wolności w Bydgoszczy stanie pomnik Ignacego Jana Paderewskiego? Taką inicjatywę przedstawi na środowej (24 września) sesji Rady Miasta Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
– Z uznaniem odnosimy się do społecznej inicjatywy budowy nowoczesnego, artystycznego pomnika upamiętniającego postać Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, idei podjętej i rozwijanej przez fundację dziedzictwa Ignacego Jana Paderewskiego. Był artystą światowego formatu, mężem stanu, jednym z ojców odrodzonej państwowości polskiej. Patrząc też na dzisiejsze, niespokojne czasy w geopolityce w Polsce brakuje nam symboli, wokół których wszyscy się jednoczymy. Moim zdaniem i naszym zdaniem Ignacy Jan Paderewski jest taką postacią – mówił Ireneusz Nitkiewicz, prezes towarzystwa.
– Gdyby nie Paderewski, Bydgoszcz nie trafiłaby do Polski w 1920 roku – zaznaczył senator Andrzej Kobiak. – Mało tego, razem z całym Pomorzem Nadwiślańskim. Był to wielki sukces polskiej dyplomacji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że nawet niektóre władze w Polsce uważały, że to jest nie do osiągnięcia. Jednak Paderewski dzięki swojej charyzmie, talentowi, ale też i wielkim znajomościom wśród światowej elity, potrafił przekonać polityków, że Bydgoszcz jest miastem polskim i za to powinniśmy być mu wdzięczni – dodał.
Pomnik ma być artystyczną rzeźbą, która będzie sprzyjać promocji miasta.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę