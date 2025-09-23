Pomnik Paderewskiego na placu Wolności? Tego chcą miłośnicy miasta Bydgoszczy

2025-09-23, 15:42 Damian Klich/Redakcja

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy jest za budową pomnika Ignacego Jana Paderewskiego/fot.: Damian Klich

Czy na Placu Wolności w Bydgoszczy stanie pomnik Ignacego Jana Paderewskiego? Taką inicjatywę przedstawi na środowej (24 września) sesji Rady Miasta Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

– Z uznaniem odnosimy się do społecznej inicjatywy budowy nowoczesnego, artystycznego pomnika upamiętniającego postać Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, idei podjętej i rozwijanej przez fundację dziedzictwa Ignacego Jana Paderewskiego. Był artystą światowego formatu, mężem stanu, jednym z ojców odrodzonej państwowości polskiej. Patrząc też na dzisiejsze, niespokojne czasy w geopolityce w Polsce brakuje nam symboli, wokół których wszyscy się jednoczymy. Moim zdaniem i naszym zdaniem Ignacy Jan Paderewski jest taką postacią – mówił Ireneusz Nitkiewicz, prezes towarzystwa.



– Gdyby nie Paderewski, Bydgoszcz nie trafiłaby do Polski w 1920 roku – zaznaczył senator Andrzej Kobiak. – Mało tego, razem z całym Pomorzem Nadwiślańskim. Był to wielki sukces polskiej dyplomacji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że nawet niektóre władze w Polsce uważały, że to jest nie do osiągnięcia. Jednak Paderewski dzięki swojej charyzmie, talentowi, ale też i wielkim znajomościom wśród światowej elity, potrafił przekonać polityków, że Bydgoszcz jest miastem polskim i za to powinniśmy być mu wdzięczni – dodał.



Pomnik ma być artystyczną rzeźbą, która będzie sprzyjać promocji miasta.