2025-06-06, 08:24 Agata Raczek/Redakcja

Ireneusz Nitkiewicz nowym prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy/fot. Ireneusz Nitkiewicz/Facebook

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy znów ma „sternika". Po głośnej rezygnacji Zbigniewa Ostrowskiego, TMMB zgodził się prowadzić Ireneusz Nitkiewicz, znany z działalności społecznej bydgoszczanin. 5 czerwca odbyło się w tej sprawie głosowanie.

„Zostałem wybrany na Prezesa Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. To ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność.

Dziękuję Członkiniom i Członkom TMMB, którzy na mnie zagłosowali i tym którzy byli przeciwko, to dodatkowe motywacja do działania.

Zapraszam Wszystkich, którym Bydgoszcz jest bliska sercu do wspólnego działania.

Przed nami wiele wyzwań dotyczących działania TMMB i ambitnych planów związanych z rozwojem Bydgoszczy." - napisał w mediach społecznościowych Ireneusz Nitkiewicz.



Ireneusz Nitkiewicz to znany w mieście społecznik i założyciel jadłodzielni. Koordynuje akcję „Ciepło serca w słoiku". Zawodowo pełni funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.