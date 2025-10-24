Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Kolejny rok z nagrobkiem rodziny Jankowskich

2025-10-24, 19:25 Michał Zaręba/Redakcja

Kontynuacja renowacja kwatery rodziny Jankowskich - to cel tegorocznej kwesty na cmentarzu Św. Jerzego w Toruniu/fot. torun.pl

Renowacja kwatery rodziny Jankowskich - to cel tegorocznej kwesty na cmentarzu Św. Jerzego w Toruniu. Co roku na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków kwestują znani torunianie, samorządowcy i artyści.

- W tym roku kontynuujemy kwestę na rzecz miejsca pochówku Jozefata Jankowskiego, czyli dużego nagrobka, który wymaga prac w drugim sezonie konserwatorskim - mówi Arkadiusz Kierys z Towarzystwa Miłośników Torunia. - Przypomnę, że był to nie tylko radny miasta Torunia - zaraz po powrocie Torunia do Macierzy, ale także wiceprezydent miasta w latach 1922-1926. Nagrobek ten, ze względu na swoje rozmiary usytuowanie i przede wszystkim konstrukcję - odkryliśmy pod nim kryptę - wymaga dalszych prac i to dosyć skomplikowanych, kosztownych. Odnawiając te groby utwierdzamy tożsamość miasta. Niezależnie od poglądów, religii, wyznania, języka - ważne, że ta osoba tworzyła naszą toruńską kulturę.



Dodatkowo, w roku 2025 we współpracy z Katedrą Konserwacji i Restauracji Architektury i Rzeźby, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, przeprowadzono społecznie prace zabezpieczająco-porządkujące przy nagrobku Herminy Libhart, dyrektorki seminarium nauczycielskiego, żeńskiego w Toruniu. Prace obejmowały oczyszczenie zabytku ze śladów kolonizacji mikrobiologicznej, dezynfekcję, pionizację przewróconych oraz przekrzywionych elementów ogrodzenia, zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją oraz przywrócenie ozdobnych łańcuchów. Prace nie były finansowane ze środków zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty.



23. kwesta odbędzie się 1 listopada, w godz. 8:00-14:00, na cmentarzu św. Jerzego.



