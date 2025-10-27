Uwaga! Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy i dodatkowe kursy komunikacji!

2025-10-27, 15:44  Redakcja
Jak co roku, drogowcy podpowiadają, jak szybko i sprawnie dojechać na cmentarze/fot. Tatiana adonis/archiwum

Jak co roku, drogowcy podpowiadają, jak szybko i sprawnie dojechać na cmentarze/fot. Tatiana adonis/archiwum

Jak informują bydgoscy drogowcy, 1 listopada wzmocnione zostaną standardowe linie autobusowe i tramwajowe. W okresie od 1 do 3 listopada funkcjonować będą dodatkowe linie specjalne zapewniające lepszy dojazd do największych cmentarzy. Wzorem lat ubiegłych, 1 listopada komunikacja miejska jest bezpłatna.

Komunikacja tramwajowa 1.11.2025:

  • tramwaje linii nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut,
  • tramwaje linii nr 5 i 8 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut.
Komunikacja autobusowa 1.11.2025:
  • autobusy linii nr 54, 56, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej,
  • autobusy linii nr 55, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 42, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych,
  • autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 09.00 - 17.00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwości
  • nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 7,5 minut,
  • nr 65 – co ok. 10 minut,
  • nr 51, 52, 53, 64, 67, 68, 74 – co ok. 15 minut,
  • nr 83 (dodatkowe kolejności wozy długie) – co ok. 16 minut,
  • nr 79 – co ok. 20 minut
  • nr 73 – co ok. 60 minut,
W godz. ok. 09.00 – 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowo linia autobusowa nr 62 w relacji Garbary – Lisia z częstotliwością, co 25 minut (pomiędzy kursami linii nr 56),
W godz. ok. 08.00 – 17.00 uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy:
  • nr 108 w relacji Kapuściska – Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 20 minut
  • nr 109 w relacji Tatrzańskie – Rekinowa (przez Kamienną, W. Pileckiego) z częstotliwością, co ok. 20 minut
  • nr 110 w relacji Błonie – Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 20 min.
Dodatkowe linie do niedzieli

Linie specjalne 108, 109 i 110 kursować będą również w niedzielę w godzinach od 8 do 17. Pozostałe linie w dniu 2 listopada będą kursować będą według standardowych rozkładów jazdy (dla niedzieli).

Jak dojechać samochodem?

W najbliższych dniach wprowadzonych zostanie wiele tymczasowych zmian w organizacji ruchu przy bydgoskich cmentarzach, które ułatwią dojazd.
  • Pierwsze zmiany wprowadzane będą już od wtorku (28 października) m.in. nakaz skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w Pileckiego. Najważniejsze zmiany obowiązywać będą od godzin wieczornych 31 października do 2 listopada.
  • Na ul. Wiślanej od ul. Fordońskiej do skrzyżowania z ul. F. Więcka będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd będzie odbywała się wyłącznie przez bezkolizyjny węzeł przy sklepie IKEA. Kierowcom poruszającym się tranzytem zalecamy korzystanie z ul. Witebskiej i Przemysłowej. Do ul. Wiślanej nie dojedzie się ul. Więcka, która będzie drogą jednokierunkową (od ul. Wiślanej do ronda przy ul. Skandynawskiej).
  • Dojazd do cmentarzy w rejonie ul. Ludwikowo będzie odbywał się ulicą Rynkowską wyłącznie w jednym kierunku. Pojazdy z tego rejonu będą natomiast wyjeżdżać drogą leśną obok strzelnicy w kierunku ul. Zagłoby i Saperów. Wyłączony z ruchu zostanie też odcinek ul. Ludwikowo od ul. Putza przy cmentarzu do wjazdu do PESY.
  • W rejonie cmentarza Nowafarnego warto zwrócić uwagę na jednokierunkowy ruch na ul. Skromnej w stronę ul. Powstania Listopadowego.
  • Na ul. Łabiszyńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku Łabiszyńskiej. W jednym kierunku pojazdy poruszać będą się też ulica Kcyńską (od Łabiszyńskiej do Gnieźnieńskiej i od Łabiszyńskiej do Żwirki i Wigury.
  • Na ul. Jaskółczej też wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Żwirki i Wigury w stronę Gnieźnieńskiej. Na ul. Kossaka ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie od ul. Gnieźnieńskiej do Żwirki i Wigury.
  • Na Błoniu na ul. Jana Ostroroga oraz na ul. Lotników będzie odbywała się tylko w kierunku ul. Czerwonego Krzyża.
  • W wielu miejscach będą obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania, by upłynnić ruch. Na ważnych skrzyżowaniach ruchem sterować będą również policjanci.
  • Parking MWIK przy ul. Toruńskiej 103 będzie otwarty dla wszystkich w dniach 1 i 2 listopada ( sobota, niedziela) w godzinach 7.00 – 19.00.
Wszystkie szczegóły związane ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w najbliższych dniach dostępne są na stronie ZDMIKP: TUTAJ

Zmiany czekają także mieszkańców Torunia. Informacje na ten temat można znaleźć: TUTAJ

Bydgoszcz

Region

Ruch Narodowy sprzeciwia się podwyższeniu podatków od nieruchomości w Bydgoszczy

Ruch Narodowy sprzeciwia się podwyższeniu podatków od nieruchomości w Bydgoszczy

2025-10-27, 17:27
Radni województwa przyjęli kolejne uchwały. Debatowali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Radni województwa przyjęli kolejne uchwały. Debatowali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

2025-10-27, 16:31
Tragiczny wypadek na DK 10 w Lubaszczu. Dwie osoby zginęły w zderzeniu auta osobowego z dostawczym

Tragiczny wypadek na DK 10 w Lubaszczu. Dwie osoby zginęły w zderzeniu auta osobowego z dostawczym

2025-10-27, 14:52
Zapadł wyrok w sprawie antyaborcyjnych banerów w Toruniu. Sąd wymierzył grzywnę

Zapadł wyrok w sprawie antyaborcyjnych banerów w Toruniu. Sąd wymierzył grzywnę

2025-10-27, 14:40
Wampirka Zosia pokaże się w pałacu w Ostromecku. Ma być prawie jak żywa

„Wampirka" Zosia pokaże się w pałacu w Ostromecku. Ma być prawie jak żywa!

2025-10-27, 13:51
Ludzkim głosem o archeologii, w dodatku przy kawie Włocławek zaprasza na spotkania

Ludzkim głosem o archeologii, w dodatku przy kawie! Włocławek zaprasza na spotkania

2025-10-27, 13:00
Włamanie zuchwalsze, niż w paryskim Luwrze. W Tryszczynie okradziono dawny schron atomowy

Włamanie zuchwalsze, niż w paryskim Luwrze. W Tryszczynie okradziono dawny schron atomowy

2025-10-27, 12:19
W tym filmie grają rodziny i sąsiedzi pomordowanych. Las Tajemnic wchodzi do szkół [zwiastun]

W tym filmie grają rodziny i sąsiedzi pomordowanych. „Las Tajemnic" wchodzi do szkół [zwiastun]

2025-10-27, 11:40
Zmarł w czasie interwencji ratowników i policji. Są wyniki sekcji zwłok 47-latka z Bydgoszczy

Zmarł w czasie interwencji ratowników i policji. Są wyniki sekcji zwłok 47-latka z Bydgoszczy

2025-10-27, 10:39

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę