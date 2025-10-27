Uwaga! Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy i dodatkowe kursy komunikacji!
Jak informują bydgoscy drogowcy, 1 listopada wzmocnione zostaną standardowe linie autobusowe i tramwajowe. W okresie od 1 do 3 listopada funkcjonować będą dodatkowe linie specjalne zapewniające lepszy dojazd do największych cmentarzy. Wzorem lat ubiegłych, 1 listopada komunikacja miejska jest bezpłatna.
Komunikacja tramwajowa 1.11.2025:
- tramwaje linii nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut,
- tramwaje linii nr 5 i 8 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut.
- autobusy linii nr 54, 56, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej,
- autobusy linii nr 55, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 42, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych,
- autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 09.00 - 17.00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwości
- nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 7,5 minut,
- nr 65 – co ok. 10 minut,
- nr 51, 52, 53, 64, 67, 68, 74 – co ok. 15 minut,
- nr 83 (dodatkowe kolejności wozy długie) – co ok. 16 minut,
- nr 79 – co ok. 20 minut
- nr 73 – co ok. 60 minut,
W godz. ok. 08.00 – 17.00 uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy:
- nr 108 w relacji Kapuściska – Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 20 minut
- nr 109 w relacji Tatrzańskie – Rekinowa (przez Kamienną, W. Pileckiego) z częstotliwością, co ok. 20 minut
- nr 110 w relacji Błonie – Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 20 min.
Linie specjalne 108, 109 i 110 kursować będą również w niedzielę w godzinach od 8 do 17. Pozostałe linie w dniu 2 listopada będą kursować będą według standardowych rozkładów jazdy (dla niedzieli).
Jak dojechać samochodem?
W najbliższych dniach wprowadzonych zostanie wiele tymczasowych zmian w organizacji ruchu przy bydgoskich cmentarzach, które ułatwią dojazd.
- Pierwsze zmiany wprowadzane będą już od wtorku (28 października) m.in. nakaz skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w Pileckiego. Najważniejsze zmiany obowiązywać będą od godzin wieczornych 31 października do 2 listopada.
- Na ul. Wiślanej od ul. Fordońskiej do skrzyżowania z ul. F. Więcka będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd będzie odbywała się wyłącznie przez bezkolizyjny węzeł przy sklepie IKEA. Kierowcom poruszającym się tranzytem zalecamy korzystanie z ul. Witebskiej i Przemysłowej. Do ul. Wiślanej nie dojedzie się ul. Więcka, która będzie drogą jednokierunkową (od ul. Wiślanej do ronda przy ul. Skandynawskiej).
- Dojazd do cmentarzy w rejonie ul. Ludwikowo będzie odbywał się ulicą Rynkowską wyłącznie w jednym kierunku. Pojazdy z tego rejonu będą natomiast wyjeżdżać drogą leśną obok strzelnicy w kierunku ul. Zagłoby i Saperów. Wyłączony z ruchu zostanie też odcinek ul. Ludwikowo od ul. Putza przy cmentarzu do wjazdu do PESY.
- W rejonie cmentarza Nowafarnego warto zwrócić uwagę na jednokierunkowy ruch na ul. Skromnej w stronę ul. Powstania Listopadowego.
- Na ul. Łabiszyńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku Łabiszyńskiej. W jednym kierunku pojazdy poruszać będą się też ulica Kcyńską (od Łabiszyńskiej do Gnieźnieńskiej i od Łabiszyńskiej do Żwirki i Wigury.
- Na ul. Jaskółczej też wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Żwirki i Wigury w stronę Gnieźnieńskiej. Na ul. Kossaka ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie od ul. Gnieźnieńskiej do Żwirki i Wigury.
- Na Błoniu na ul. Jana Ostroroga oraz na ul. Lotników będzie odbywała się tylko w kierunku ul. Czerwonego Krzyża.
- W wielu miejscach będą obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania, by upłynnić ruch. Na ważnych skrzyżowaniach ruchem sterować będą również policjanci.
- Parking MWIK przy ul. Toruńskiej 103 będzie otwarty dla wszystkich w dniach 1 i 2 listopada ( sobota, niedziela) w godzinach 7.00 – 19.00.
Zmiany czekają także mieszkańców Torunia. Informacje na ten temat można znaleźć: TUTAJ