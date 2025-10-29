We Włocławku darmowy bus zawiezie osoby niepełnosprawne i seniorów na cmentarze

2025-10-29, 08:28  Redakcja
Cmentarz komunalny we Włocławku/fot. By Rafał Jendrzejewski, Wikipedia

Włocławianie z trudnościami w poruszaniu się mogą w Dniu Wszystkich Świętych skorzystać z darmowych przewozów na cmentarz. To oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Po mieście będą kursować busy, przewożące ludzi z domu na cmentarz i z powrotem.

Darmowe kursy przysługują osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, a także włocławianom bez takiego orzeczenia, z widoczną trudnością w poruszaniu się. Z oferty mogą też korzystać seniorzy powyżej 60. roku życia.

Wcześniej jednak trzeba się zarejestrować. Zapisy przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Ogniowej we Włocławku, albo telefonicznie pod numerem tel. 531 053 099. Decyduje kolejność zgłoszeń.

