Grudziądz reguluje zasady handlu przy cmentarzach w trosce o porządek podczas Wszystkich Świętych

2025-10-28, 08:32 Marcin Doliński/Redakcja

W Grudziądzu wprowadzono zasady handlu we Wszystkich Świętych i Zaduszki przy cmentarzach/fot.: Agata Raczek, archiwum

W Grudziądzu wprowadzono zasady handlu we Wszystkich Świętych i Zaduszki przy cmentarzach. Wszystko po to, aby zachować porządek i bezpieczeństwo. Kto będzie handlował kwiatami i zniczami w miejscach niewyznaczonych, może otrzymać mandat.

Stragany, czy prowizoryczne stoiska często utrudniają dojazd, czy dojście do nekropolii. Problemem jest również wielki bałagan pozostawiany po sprzedających. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, spółka odpowiedzialna za nadzór nad Cmentarzem Komunalnym, wprowadza regulamin i wyznacza miejsca, gdzie można prowadzić sprzedaż.



– Teren przeznaczony do handlu obejmuje oprócz ulicy Cmentarnej, alejkę Parkową przy ogrodzeniu cmentarza, położoną równolegle do ulicy Parkowej oraz przyległy teren przy ogrodzeniu w okolicach ulicy Żwirki i Wigury – mówi Jagoda Szczerbińska z zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami.



– Wydzielone zostały miejsca handlowe. Jest bardzo duże zainteresowanie. Na ten moment posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc – dodaje.



O porządek i bezpieczeństwo w tych dniach dbać będzie grudziądzka Straż Miejska.