Wszystkich Świętych: Jak jeździć w okolicach cmentarzy w miastach regionu [przewodnik]

2025-10-30, 13:49 Redakcja

Cmentarz przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy/fot. Elżbieta Rupniewska, Archiwum

W związku z dniem Wszystkich Świętych kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w okolicach cmentarzy w regionie. Inaczej kursować też będzie komunikacja miejska.

BYDGOSZCZ

1 listopada komunikacja miejska będzie darmowa. Od 1 do 3 listopada funkcjonować będą dodatkowe linie specjalne zapewniające lepszy dojazd do największych cmentarzy. Pojawią się zakazy wjazdu i parkowania w okolicach cmentarzy, a na kilku ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Bezpłatnie zaparkujemy na parkingach P+R.



Komunikacja tramwajowa 1.11.2025:

• tramwaje linii nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut,

• tramwaje linii nr 5 i 8 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut.

Komunikacja autobusowa 1.11.2025:

• autobusy linii nr 54, 56, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej,

• autobusy linii nr 55, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 42, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych,

• autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 09.00 - 17.00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością

◦ o nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 7,5 minut,

◦ o nr 65 – co ok. 10 minut,

◦ o nr 51, 52, 53, 64, 67, 68, 74 – co ok. 15 minut,

◦ o nr 83 (dodatkowe kolejności wozy długie) – co ok. 16 minut,

◦ o nr 79 – co ok. 20 minut

◦ o nr 73 – co ok. 60 minut,

• W godz. ok. 09.00 – 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowo linia autobusowa nr 62 w relacji Garbary – Lisia z częstotliwością, co 25 minut (pomiędzy kursami linii nr 56),

• W godz. ok. 08.00 – 17.00 uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy:

◦ o nr 108 w relacji Kapuściska – Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 20 minut

◦ o nr 109 w relacji Tatrzańskie – Rekinowa (przez Kamienną, W. Pileckiego) z częstotliwością, co ok. 20 minut

◦ o nr 110 w relacji Błonie – Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 20 min.

Dodatkowe linie do niedzieli

Linie specjalne 108, 109 i 110 kursować będą również w niedzielę w godzinach od 8 do 17. Pozostałe linie w dniu 2 listopada będą kursować będą według standardowych rozkładów jazdy (dla niedzieli). Wszystkie szczegóły związane ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w najbliższych dniach dostępne są na stronie ZDMIKP.



Jak dojechać samochodem?

W najbliższych dniach wprowadzonych zostanie wiele tymczasowych zmian w organizacji ruchu przy bydgoskich cmentarzach, które ułatwią dojazd. Pierwsze zmiany wprowadzane są już od wtorku (28 października) m.in. nakaz skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w Pileckiego. Najważniejsze zmiany obowiązywać będą od godzin wieczornych 31 października do 2 listopada.



CMENTARZ PRZY UL. KCYŃSKIEJ:

• ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska),

• ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki

i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej),

• ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską

do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska).

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 20.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00.



CMENTARZ PRZY UL. JASKÓŁCZEJ:

• ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki

i Wigury-Gnieźnieńska),

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Jaskółczej (po stronie północnej),

• ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem

z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury),

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Kossaka (po stronie południowej).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 20.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00.



CMENTARZ PRZY UL. CHOJNICKIEJ

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową).

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 20.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00



CMENTARZ PRZY UL. TORUŃSKIEJ

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną).

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 20.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00.



CMENTARZ PRZY UL. WIŚLANEJ

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości);

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania

z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od

Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania

z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);

• wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);

• czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;

• wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 22.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00

W rejonie ulicy Wiślanej trwa budowa drogi pieszo-rowerowej. Z uwagi na wzmożony ruch w obrębie cmentarza w okolicach Wszystkich Świętych wykonawca zniesie zawężenia na ulicy Fordońskiej w obydwóch kierunkach. Należy pamiętać o tym, że z ulicy Sochaczewskiej w ul. Fordońską będzie można skręcić jedynie w prawo. Ruch pieszych będzie odbywał się po istniejącym przejściu dla pieszych.



CMENTARZ PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ I UL. LUDWIKOWO

Etap I

• wprowadzenie nakazu skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w ul. Pileckiego.

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 28.10.2025 roku od godz. 04.00 do 31.10.2025 roku do godz. 22.00 oraz od 02.11.2025 roku od godz. 01.00 do 02.11.2025 roku do godz. 24.00.

Etap II

• utrzymanie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Artyleryjskiej,

• czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat

i ul. Zygmunta Augusta,

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza),

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza),

• wprowadzenie „zakazu postoju” (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz),

• wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza),

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Putza (po obu stronach jezdni),

• wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu),

• wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY,

• wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających

z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej,

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Skromnej (dopuszczony kierunek ruchu Powstańców Warszawy-Powstania Listopadowego).

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 22.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00



CMENTARZ PRZY UL. STAWOWEJ

• wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników);

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lotników (dopuszczony kierunek ruchu Stawowa-Czerwonego Krzyża) oraz „zakazu zatrzymywania się” po stronie zachodniej;

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Ostroroga (dopuszczony kierunek ruchu Władysława IV- Lotników).

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 20.00 do 02.11.2025 roku do godz. 01.00



CMENTARZ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO

• utrzymanie „zakazu zatrzymywania się” po wschodniej stronie łącznicy

Modrzewiowej z wyłączeniem zatoki parkingowej przy Kościele.

Termin obowiązywania organizacji ruchu: od 31.10.2025 roku od godz. 20.00 do 02.11.2025 roku do godz. 24.00

Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego - Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował od 31.10.2025 roku od godz. 08.00 do 02.11 2025 roku do godz. 24.00. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie niemożliwe.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o zachowanie ostrożności i bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie wskazanych cmentarzy.



TORUŃ

Pierwsze zmiany zostały wprowadzone w minioną sobotę i będą obowiązywały do niedzieli, 2 listopada br. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów do największych nekropolii w Toruniu.

Dojazd do bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w dni robocze w wyznaczonych godzinach jest możliwy autobusami linii nr 14 i 17.

Dodatkowo do CCK pasażerowie mogą dojechać autobusami linii nr 28, 33 i 42, które dojeżdżają do pętli przy ul. Celniczej, w bliskim sąsiedztwie cmentarza.



ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

27-31 października 2025 r. (poniedziałek–piątek)

1. Ruch tramwajowy i autobusowy będzie odbywał się według rozkładu jazdy obowiązującego w dni nauki szkolnej.

2. Dodatkowo będą kursować autobusy: linii nr O-1 w godz. 8:50-16:00 na trasie Dworzec Autobusowy-Cmentarz Centralny-Odrodzenia co ok. 30 minut oraz linii nr 18 na trasie Uniwersytet-Cmentarz Centralny-Kolankowskiego od godz. 7:45 do 16:45 z częstotliwością co 60 minut według sobotniego rozkładu jazdy.



1 listopada 2025 r. (sobota) Wszystkich Świętych

1. Ruch tramwajowy i autobusowy będzie odbywał się wedłgu rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.

2. W godz. 5:00-23:00 przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny. Tego dnia i w tych godzinach będą również dostępne bezpłatnie parkingi Park & Ride na ul. Olimpijskiej 42 i ul. Dziewulskiego 38.

3. Dodatkowo będą kursować autobusy: linii nr O-1 na trasie Dworzec Autobusowy-Cmentarz Centralny-Odrodzenia w godz. 7:15-18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut oraz linii nr 18 na trasie Uniwersytet-Cmentarz Centralny-Kolankowskiego w godz. 7:05-18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut.

4. Autobusy linii nr 18 będą omijały wjazd w ul. Polną, Kociewską i Mleczną - nie będą obsługiwane przystanki: Dębowa Góra (w kierunku cmentarza), Fort IV, Kanałowa i Kociewska.

5. Nie będzie kursować autobus linii nr 24.

6. Dojazd do Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce możliwy wybranymi kursami linii nr 31.



2 listopada 2025 r. (niedziela)

1. Ruch tramwajowy i autobusowy będzie odbywał się według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.

2. Dodatkowo kursować będą autobusy linii nr O-1 w godz. 7:30-16:00 na trasie Dworzec Autobusowy-Cmentarz Centralny-Odrodzenia co ok. 20 minut oraz linii nr 18 w godz. 7:45-15:45 na trasie Uniwersytet-Cmentarz Centralny-Kolankowskiego ze zwiększoną częstotliwością do 20 minut.



Jak jeździć samochodem?

Od 31 października br. od godz. 14:00 do 2 listopada br. do godz. 20:00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy toruńskich cmentarzach.



CMENTARZ KOMUNALNY

W rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego będzie ograniczony wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą (rondo). Wjazd ten będzie udostępniony tylko dla autobusów komunikacji miejskiej, TAXI i osób z niepełnosprawnościami.

Ruch kołowy ogólnodostępny z kierunku południowego, kierowany będzie do dwóch wjazdów od ul. Grudziądzkiej na parking pojazdów TIR i wzdłuż zachodniego i północnego ogrodzenia CCK.

Wyjazd z tych miejsc parkingowych do ul. Grudziądzkiej przy spopielarni i rondzie ul. Grudziądzkiej i ul. Strobanda.

Wjazd z kierunku wschodniego od ul. Mazowieckiej do ul. Celniczej na parking firmy "Oferta" (bezpłatny, niestrzeżony). Dopuszczone będzie również parkowanie pojazdów na poboczach jezdni ul. Celniczej.

Wyjazd z wymienionych miejsc parkingowych przy CCK odbywać się będzie tylko ul. Celniczą do ul. Mazowieckiej. Bezpłatnie zostanie udostępniony parking przy pawilonach handlowych ARD-FORTECZNA.



CENTRALNY CMENTARZ KOMUNALNY, UL. GRUDZIĄDZKA 192

W rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów będzie dozwolone na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu.



CMENTARZE UL. POZNAŃSKA 104 I 146-148

W rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy - po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (nie dotyczy oznakowanych parkingów).

Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów (MPO) i ul. Kozackiej (parking przy byłym obiekcie handlowym Piotr i Paweł).



CMENTARZ KOMUNALNY NR 2, UL. GRUDZIĄDZKA 129-137

W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka - Wielki Rów w dniu 1 listopada br. zostanie udostępniony parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.

W rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Mieszkańcy mogą skręcać do posesji przy ul. Wybickiego 68 i 72.



CMENTARZ UL. WYBICKIEGO 78-80

Na Trasie Średnicowej od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.



CMENTARZ ŚW. JERZEGO UL. GAŁCZYŃSKIEGO

W rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego wjazd w rejon cmentarza udostępniony będzie od Placu Niepodległości na parking Cinema City.

1 listopada br. będzie udostępniony parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony).

Wyjazd z parkingu w kierunku Placu Niepodległości zgodnie z przyjętą czasową organizacją ruchu. Udostępniony będzie parking przy Europejskim Centrum Filmowym (wjazd od ul. Czerwona Droga).

Wjazd na cmentarz możliwy też będzie z kierunku zachodniego ul. Gałczyńskiego od ul. Matejki. Ruch na ul. Gałczyńskiego od ul. Matejki do ul. Tuwima będzie dwukierunkowy. Natomiast ul. Gałczyńskiego od ul. Tuwima do Placu Niepodległości będzie odcinkiem drogi o ruchu jednokierunkowym z wyjazdem do Placu Niepodległości.

Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.

W rejonie tego cmentarza dozwolone będzie również parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Bema (Hala Arena). Możliwy też będzie przejazd ul. Sportową do ul. Szosa Chełmińska, jak i przejazd bajpasem przy Biedronce do ul. Dekerta.



CMENTARZ ŚW. JAKUBA UL. ANTCZAKA

Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.

Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów będzie odbywać się na parkingach przy cmentarzu.



CMENTARZ UL. TURYSTYCZNA 49-51

W rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej wjazd od ul. Łódzkiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.



CMENTARZ UL. WŁOCŁAWSKA 56-68

Na cmentarzu przy ul. Wymarzonej dojazd od ronda przy ul. Barwnej i ul. Chrzanowskiego. Parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Wymarzonej.

W rejonie cmentarza przy ul. Owsianej parkowanie pojazdów po obu stronach ulicy na wyznaczonych parkingach i przyległych ulicach do cmentarza. Parkowanie pojazdów zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.



WŁOCŁAWEK

W dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada wszystkie przejazdy w granicach administracyjnych miasta oraz na linii P są bezpłatne – podróżujemy bez konieczności kasowania biletu.

Tymczasowa organizacja ruchu w okolicach cmentarza będzie obowiązywała od dnia 31.10.2025 od godziny 6:00 rano do dnia 02.11.2025 do godziny 18:00.

Ruch jednokierunkowy będzie wprowadzony na ulicy Cmentarnej, łączniku ulic Cmentarnej i Komunalnej oraz na ulicy Komunalnej (31.10 – 02.11). Wyjazd z ulicy Cmentarnej możliwy będzie tylko w lewo (01.11 – 02.11). Zostanie zamknięty ruch kołowy na ulicy Górskiego na odcinku od Al. Chopina do rozwidlenia ulic Górskiego i Sportowej (01.11 – 02.11).

Na Al. Chopina wzdłuż Cmentarza Komunalnego w pasie rozdzielającym jezdnie nastąpi wygrodzenie za pomocą taśmy.

Będzie obowiązywał zakaz postoju na terenie parkingu przy Hali Mistrzów (31.10 – 02.11). Zostaną wydzielone zatoki postojowe na ulicy Cmentarnej wzdłuż pętli autobusowej częściowo dla pojazdów zaopatrzenia i częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Kierowanie ruchem drogowym będzie sterowane ręcznie przez uprawnione służby.



INOWROCŁAW

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zaplanowało dodatkową linię i zwiększy liczbę kursów w dniach 31 października i 1 listopada. Ponadto w dzień Wszystkich Świętych przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne.



31 października 2025 r.

Dodatkową linią w tym dniu jest linia nr 7, natomiast linia nr 21 będzie miała wydłużoną trasę.

Linia nr 7 kursować będzie na trasie:

Dworzec PKP-Metalowców-Marcinkowskiego-Dworcowa-Laubitza-Jacewska-Działowa-Cegielna-Marulewska-Marulewska pętla-Marulewska-Szymborska-Wielkopolska-Mątewska-Mątwy pętla

Powrót tą samą trasą.

Linia obsługuje wszystkie cmentarze w Inowrocławiu.

Zaplanowano kursy od godz. 8:10 z PKP do 16:40 z PKP.

Linia nr 21 kursować będzie na trasie:

Dworzec PKP-Kopernika-Ratuszowa-Niepodległości-Wojska Polskiego-800-lecia-Niepodległości-Miechowicka-Poznańska-Świętokrzyska-Cegielna-Łokietka-Cegielna-Marulewska-Marulewska pętla

Powrót tą samą trasą.

Kursy te odbywać się będą od godz. 7:37 z PKP do 18:08 z PKP.



1 listopada 2025 r.

W dniu 1 listopada zaplanowano większą liczbę kursów obsługujących cmentarze.

Linia nr 7 kursować będzie tak samo, jak w dniu 31.10 br.

Linia nr 10 kursować będzie w nieco zmienionym rozkładzie: wszystkie kursy w obu kierunkach wykonywane będą z wjazdem w ulicę Marulewską.

Linia nr 12 wykona dodatkowe kursy z przejazdem przez ulicę Wielkopolską i Mątewską.

Linia nr 16 posiada w tym dniu specjalny rozkład jazdy, z kursami wykonywanymi przez ulicę Marcinkowskiego lub Wielkopolską i Mątewską.

Linia nr 21 posiada w tym dniu specjalny rozkład jazdy, ze zmienioną trasą przejazdu. Kursy wykonywane będą z wjazdem zarówno w ulicę Marcinkowskiego, jak i Marulewską:

Dworzec PKP-Metalowców-Marcinkowskiego-Kopernika-Ratuszowa-Niepodległości- Wojska Polskiego-800-lecia-Niepodległości-Miechowicka-Poznańska-Świętokrzyska-Marulewska-Marulewska pętla (bez wjazdu w ul. Łokietka).

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny będzie na stronie internetowej www.mpk.inowroclaw.pl od dnia 27 października



Jak jeździć samochodem?

W okolicach cmentarzy w Inowrocławiu wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie od 31 października od godz. 8.00 do 3 listopada do godz. 8.00 na wymienionych ulicach:

•ul. Karola Libelta

• Ruch jednokierunkowy: wjazd od ul. Karola Marcinkowskiego

• Zakaz zatrzymywania się: jednostronny, na odcinku od dawnego PKS do ul. Metalowców

ul. Młyńska (od ul. Orłowskiej do ul. Karola Marcinkowskiego)

• Ruch jednokierunkowy: wjazd od ul. Orłowskiej

• Zakaz zatrzymywania się: jednostronny

ul. Metalowców

• Zakaz zatrzymywania się: jednostronny, na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ul. Libelta

ul. Cmentarna

• Ruch jednokierunkowy: wjazd od ul. Karola Marcinkowskiego

• Zakaz zatrzymywania się: jednostronny

ul. Długa (od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej)

• Ruch jednokierunkowy: wjazd z kierunku ul. Św. Ducha i ul. Lipowej

• Zakaz zatrzymywania się: jednostronny

ul. Kątna (od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej)

• Ruch jednokierunkowy: wjazd od ul. Marulewskiej

• Zakaz zatrzymywania się:

◦ dwustronny w rejonie pętli autobusowej

◦ jednostronny za pętlą

ul. Marulewska

• Odcinek od ul. Lipowej do ul. Kątnej: zakaz zatrzymywania się

• Ruch jednokierunkowy: od ul. Długiej do ul. Kątnej, wjazd od ul. Długiej

• Zakaz zatrzymywania się: jednostronny

• Nakaz: jazda w lewo w ul. Kątną (jadąc z kierunku centrum miasta)

ul. Mątewska

• Dodatkowo dostępny będzie parking na terenie Starostwa Powiatowego w dniach 31.10-2.11 w godz. 7.00-19.00.



