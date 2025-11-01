Pamiętamy o Was! Odwiedziliśmy groby radiowców i innych ludzi mediów z regionu [zdjęcia]

2025-11-01, 14:20  Redakcja
Redaktor naczelny PR PiK Cezary Wojtczak przy grobie ś.p. Maksymiliana i Ireny Ściesińskich/fot. Magda Jasińska

Redaktor naczelny PR PiK Cezary Wojtczak przy grobie ś.p. Maksymiliana i Ireny Ściesińskich/fot. Magda Jasińska

To długa tradycja w naszej rozgłośni. W okolicach uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zapalamy znicze i wspominamy osoby związane z Polskim Radiem PiK, ale także z innymi lokalnymi mediami. Mamy do odwiedzenia ponad 50 miejsc na kilku cmentarzach.

Wspominamy nie tylko zmarłych dziennikarzy, ale zapalamy też światełka na grobach innych pracowników radia - realizatorów, techników i pracowników administracyjnych, bo oni wszyscy przed laty tworzyli naszą radiową rodzinę. Czcimy także pamięć pracowników innych kujawsko-pomorskich mediów: dziennikarzy prasowych, telewizyjnych...

W tym roku, do tej pory udało nam odwiedzić około 50 grobów na bydgoskich nekropoliach.

1 listopada, przez cały dzień - po każdych wiadomościach wspominamy zmarłą osobę związaną z naszym regionem.

Bydgoszcz
