Pamiętamy o Was! Odwiedziliśmy groby radiowców i innych ludzi mediów z regionu [zdjęcia]
To długa tradycja w naszej rozgłośni. W okolicach uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zapalamy znicze i wspominamy osoby związane z Polskim Radiem PiK, ale także z innymi lokalnymi mediami. Mamy do odwiedzenia ponad 50 miejsc na kilku cmentarzach.
Wspominamy nie tylko zmarłych dziennikarzy, ale zapalamy też światełka na grobach innych pracowników radia - realizatorów, techników i pracowników administracyjnych, bo oni wszyscy przed laty tworzyli naszą radiową rodzinę. Czcimy także pamięć pracowników innych kujawsko-pomorskich mediów: dziennikarzy prasowych, telewizyjnych...
W tym roku, do tej pory udało nam odwiedzić około 50 grobów na bydgoskich nekropoliach.
1 listopada, przez cały dzień - po każdych wiadomościach wspominamy zmarłą osobę związaną z naszym regionem.