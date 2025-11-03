Te kartki mają wielką moc! Każdy może je zrobić. Zaprasza grudziądzkie centrum kultury

2025-11-03, 06:50 Marcin Doliński/Redakcja

W zeszłym roku ponad tysiąc kartek trafiło do chorych z grudziądzkiego szpitala i do młodych pacjentów oddziałów psychiatrycznych/fot. Marcin Doliński/archiwum

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu rozpoczyna rokroczną akcję „Kartki Wielkiej Mocy". Zasada jest prosta: ludzie o wielkich sercach robią najpiękniejsze kartki, które później trafią razem z darami do rodaków z Kresów. W tym roku będzie jednak jeszcze jedna grupa adresatów.

- Przepiękne, jak zwykle, kartki świąteczne, są przeznaczone dla naszych rodaków z Kresów Wschodnich i pojadą tam razem z darami - mówi Marianna Gitner-Sawistowska, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. - Tegoroczna edycja jest także dedykowana dzieciom i młodzieży - pacjentom oddziałów onkologicznych szpitali w całej Polsce. Warto zrobić tak wiele, robiąc tak niewiele. Serdecznie zachęcam do wykonania kartek i wysłania czy przywiezienia ich do teatru. Nie jest ważne, czy ktoś mieszka w Grudziądzu, w Bydgoszczy, w Toruniu. Być może osoba, która potrzebuje takiej kartki jest tuż za rogiem, a może za ścianą. W tych kartkach jest szczerość, miłość i moc i myślenie o drugiej osobie. Oby to dobro szło. Dobro dzieli się, gdy je mnożymy.



Kartki z życzeniami i podpisane można dostarczać do 20 listopada.



Centrum Kultury Teatr w Grudziądz: ul. Teatralna, 1, 86-300

Telefon: 56 46 234 76



