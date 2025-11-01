Trwa kwesta na kujawsko-pomorskich cmentarzach. Relacje Polskiego Radia PiK [zdjęcia]

2025-11-01, 09:21 Michał Zaręba/Tatiana Adonis/Marek Ledwosiński/Redakcja
Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu/fot: Michał Zaręba
Ludzie kultury, nauki, lokalni samorządowcy, politycy, społecznicy i dziennikarze od rana zbierają pieniądze na ratowanie najstarszych nagrobków na kujawsko-pomorskich nekropoliach. Reporterzy Polskiego Radia PiK towarzyszą kwestującym, a niektórzy także zbierają.
BYDGOSZCZ
Akcję po raz 29. organizuje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. 1 i 2 listopada zbierających datki można spotkać na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej oraz komunalnym przy ul. Wiślanej. Kwesta potrwa od 10:00 do 16:00. W tych samych godzinach 2 listopada kwestujący pojawią się także na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej.
Dzięki hojności darczyńców co roku udaje się odnowić kolejne zabytkowe nagrobki i rzeźby. W tym roku celem kwesty jest odbudowa nagrobka Felicji Krysiewiczowej, zasłużonej bydgoskiej działaczki kultury. Kto nie może uczestniczyć w kweście, ten może wesprzeć zbiórkę przez Internet, poprzez serwis Zrzutka.pl.
TORUŃ
Urząd Miasta Torunia i Towarzystwo Miłośników Torunia zachęcają do wzięcia udziału w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Celem tegorocznej kwesty jest dalsze zbieranie funduszy na renowację nagrobka Jozefata Jankowskiego oraz jego żony Jadwigi. Mężczyzna w latach 1922-1926 pełnił funkcję wiceprezydenta Torunia. Kwesta odbywa się 1 listopada w godzinach od 8 do 14 na cmentarzu św. Jerzego.
GRUDZIĄDZ
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zaprasza do kwestowania na rzecz renowacji zabytkowych pomników. Datki zebrane podczas tegorocznych kwest, zostaną przeznaczone na ratowanie nagrobka Stefana Żmijewskiego – ośmioletniego chłopca, który zmarł w 1917 roku. Kwesta odbywa się na cmentarzu Farnym: 1 listopada w godz. 9 – 14, 2 listopada w godz. 10 – 15 WŁOCŁAWEK
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” wraz z Urzędem Miasta Włocławek zapraszają do kwestowania na rzecz renowacji nagrobków zasłużonych Włocławian. Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na odnowienie nagrobka pułkownika Wojciecha Gromczyńskiego - dowódcy obrony Włocławka w czasie wojny polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku.
Kwesta prowadzona jest 1 listopada w godzinach 9-12 na cmentarzu przy al. Chopina.
