Toruńska kwesta już podliczona. Pieniądze pozwolą na kontynuację zeszłorocznych prac

Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu/fot: Michał Zaręba/archiwum
Przeszło 23 tys. zł zebrano w dzień Wszystkich Świętych, w czasie 23. kwesty na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie restauracji nagrobka wiceprezydenta miasta w latach 1922-1926 Jozefata Jankowskiego i jego żony.
Kwesta na cmentarzu św. Jerzego organizowana jest od 2003 roku przez Urząd Miasta i Towarzystwo Miłośników Torunia. W gronie kilkudziesięciu kwestujących w tym roku byli m.in.: prezydent miasta Paweł Gulewski i były prezydent miasta Michał Zaleski, przewodniczący rady miasta Łukasz Walkusz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
Środki z tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na kontynuację restauracji nagrobka byłego wiceprezydenta Torunia Jozefata Jankowskiego i jego żony Jadwigi. Pieniądze na odnowienie nagrobka Jankowskich zbierano już podczas kwesty w 2024 roku, kiedy do puszek trafiło ponad 24 tys. zł.
Jankowski (1867-1926) w Toruniu mieszkał od 1899 roku. Był kupcem, społecznikiem, a także działaczem narodowym w ostatnich latach zaboru pruskiego. Od 1920 roku był członkiem pierwszej Rady Miejskiej po odzyskaniu niepodległości, a w latach 1922-1926 był wiceprezydentem miasta.
Podczas kwest na cmentarzu św. Jerzego każdego roku pieniądze zbierane są na odrestaurowanie konkretnych zabytkowych pomników o wysokich walorach artystycznych lub upamiętniających osoby szczególnie zasłużone dla miasta. Prace przy nagrobkach przeprowadzają w ramach wakacyjnych praktyk studenci Wydziału Sztuk Pięknych – Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Cmentarz św. Jerzego istnieje od 1811 roku. Spoczywają na nim między innymi: pionierka pedagogiki specjalnej w Polsce Wanda Szuman, kurierka Komendy Głównej AK gen. Elżbieta Zawacka ps. Zo, rektor UMK, historyk Sławomir Kalembka, astronom Wilhelmina Iwanowska.
