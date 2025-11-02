Cmentarz na Rudaku. To tu spoczywają producenci cegieł, które służyły do budowy toruńskich fortów

2025-11-02, 18:41  Michał Zaręba / Redakcja
Michał Wiśniewski ze Stowarzyszenia „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw”. / Fot. Michał Zaręba

Toruńscy społecznicy od lat zajmują się dawnymi nekropoliami. Jednym z takich miejsc jest cmentarz ewangelicki na Rudaku.

- To oczywiście protestanci, wyznawcy wiary ewangelickiej, luteranie, staroluteranie, tutejsi mieszkańcy, a więc raczej osoby stanu chłopskiego zajmujące się na co dzień rolnictwem i rzemiosłem -opowiada o historii nekropolii Michał Wiśniewski ze Stowarzyszenia „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw”. - Jeden z nagrobków należy do rodziny właścicieli tutejszej cegielni, z której cegły szły na budowę toruńskich fortów.

Najstarszym nagrobkiem na tym cmentarzu jest mogiła Friedricha Hinklera. Zmarł w 1872 roku. Nagrobek pierwotnie był w 3-4 częściach. Rok temu odnowiono napis.

Przed laty cmentarz na Rudaku leżał na terenie dawnej wsi olenderskiej. Nieistniejącą od blisko 80 lat nekropolią opiekują się uczniowie z pobliskiej Szkoła Podstawowej nr 17.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Tak prezentuje się obecnie cmentarz na Rudaku. / Fot. Michał Zaręba Tak prezentuje się obecnie cmentarz na Rudaku. / Fot. Michał Zaręba Książka Michała Wiśniewskiego o cmentarzach w lewobrzeżnej części Torunia. / Fot. Michał Zaręba Tak prezentuje się obecnie cmentarz na Rudaku. / Fot. Michał Zaręba Tak prezentuje się obecnie cmentarz na Rudaku. / Fot. Michał Zaręba Tak prezentuje się obecnie cmentarz na Rudaku. / Fot. Michał Zaręba

