Kwesta na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. Każde kilka złotych jest ważne

2025-11-02, 13:25 Damian Klich / Redakcja

Pieniądze do puszki zbiera m.in. Karol Kabaciński z Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

Zbiórka pieniędzy organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ma na celu odnawianie zabytkowych nagrobków lub rzeźb.

W akcję włączają się znani ze świata kultury, nauki i sportu, a także lokalni samorządowcy oraz politycy.



- Zbieramy na odnowienie grobu niesamowitej kobiety, Felicji Krysiewicz - mówi Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej. - Bez niej nie byłoby muzyki w Bydgoszczy. Należy jej się nasz szacunek.



- Trudno nie wesprzeć naszych przodków. Gdy już nie ma kto o nich zadbać, niech zadbają potomni - mówią bydgoszczanie, którzy chętnie wrzucali pieniądze do puszek.



Kwesta potrwa do godziny 16:00. Podobnie na Cmentarzu Starofarnym przy Grunwaldzkiej i na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Wiślanej.