Kwesta na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. Każde kilka złotych jest ważne
Zbiórka pieniędzy organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ma na celu odnawianie zabytkowych nagrobków lub rzeźb.
W akcję włączają się znani ze świata kultury, nauki i sportu, a także lokalni samorządowcy oraz politycy.
- Zbieramy na odnowienie grobu niesamowitej kobiety, Felicji Krysiewicz - mówi Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej. - Bez niej nie byłoby muzyki w Bydgoszczy. Należy jej się nasz szacunek.
- Trudno nie wesprzeć naszych przodków. Gdy już nie ma kto o nich zadbać, niech zadbają potomni - mówią bydgoszczanie, którzy chętnie wrzucali pieniądze do puszek.
Kwesta potrwa do godziny 16:00. Podobnie na Cmentarzu Starofarnym przy Grunwaldzkiej i na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Wiślanej.