Odeszli w ostatnich miesiącach. Dla regionu zrobili dużo dobrego. Dzielili się wiedzą i pasją

2025-11-02, 08:00  Tatiana Adonis/Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/Cmentarz komunalny we Włocławku/fot. By Rafał Jendrzejewski, Wikipedia

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas wspomnień. Myślimy o osobach najbliższych, ale także o postaciach z życia publicznego, które odeszły. Od listopada ubiegłego roku pożegnaliśmy wielu ludzi zasłużonych dla regionu...

  • 2 listopada 2024 roku, w wieku 71 lat zmarła prof. Ewa Spychaj-Fabisiak, była dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, obecnie Politechniki Bydgoskiej. Z uczelnią była związana przez prawie pół wieku. Była autorem ponad 150 prac naukowych. W latach 2019-2023 członkini Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
  • 5 listopada 2024 roku zmarł Maciej Juhnke, trener kajakarstwa w Zawiszy Bydgoszcz, szkoleniowiec kadry młodzieżowej kajakarek i asystent trenera głównego kadry seniorek. Jego podopieczne osiągały wiele sukcesów na krajowych i międzynarodowych zawodach. Medale olimpijski i mistrzostw świata i Europy zdobywały m.in. Helena Wiśniewska, czy Dominika Putto. Za swoją pracę wielokrotnie był nagradzany. Maciej Juhnke zmarł w Portugalii, gdzie przebywał na zgrupowaniu z kadrą Polski. Miał 49 lat.
  • 27 listopada 2024 roku zmarł Jarosław Pruss, były fotoreporter "Dziennika Wieczornego" i "Gazety Pomorskiej". Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureat nagród konkursów fotografii prasowej. Był synem znanego bydgoskiego literata Zdzisława Prussa. Razem z ojcem wielokrotnie współpracował przy wydarzeniach artystycznych. Zmarł nagle. Miał 56 lat.
  • W grudniu 2024 roku zmarł Krystian Betliński, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego. Funkcję pełnił nieco ponad pół roku. Burmistrzem został po zeszłorocznych wyborach samorządowych. Startował z lokalnego komitetu. W drugiej turze pokonał urzędującego włodarza Sławomira Boguckiego. Wcześniej Krystian Betliński był sołtysem Palczewa i radnym rady miejskiej w Piotrkowie Kujawskim. Miał 32-lata.
  • W grudniu 2024 roku zmarł Maciej Lewandowski, były Komendant Miejski Policji w Toruniu. W formacji służył ponad 30 lat. Zanim trafił do Torunia pracował w Nakle i Bydgoszczy. Był związany z pionem kryminalnym. Na początku 2022 roku odszedł na emeryturę. Następnie pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. bezpieczeństwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Maciej Lewandowski miał 53 lata
  • 27 grudnia 2024 roku zmarła Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, znana archeolog, ceniona badaczka dziejów i historii Torunia. W czasie swoich badań odkryła m.in. pierwsze założenia kościoła św. Janów, trzynastowieczne założenia kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy relikty Nieszawy. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska miała 65 lat.
  • 1 lutego 2025 roku zmarł Jacek Warczygłowa. Był m.in. szefem Nowoczesnej w województwie kujawsko-pomorskim, później związał się z Nową Lewicą w Toruniu. W latach 2017-2021 zasiadał w Radzie Programowej Polskiego Radia PiK, pojawiał się również na antenie naszego radio jako gość programów publicystycznych. Znany kibicom sportu. Był wiceprezesem Kujawsko–Pomorskiego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie. Miał 64 lata.
  • 30 stycznia 2025 roku zmarła dr Ewa Fryska, anglistka i literaturoznawczyni, wieloletnia Zastępczyni Dyrektor Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW. Całe swoje życie zawodowe poświęciła bydgoskiej anglistyce, nauczaniu studentów i kierowaniu dydaktyką. Miała 69 lat.
  • 7 lutego 2025 roku zmarł ks. dr Wacław Dokurno, wieloletni proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, społecznik, odznaczony marszałkowskim Medalem Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. Aktywnie działał na rzecz parafii i lokalnej społeczności. Dzięki jego staraniom kościół w Przecznie przeszedł gruntowny remont konserwatorski. Był inicjatorem corocznych koncertów organowych w Przecznie. Miał 71 lat.
  • 12 lutego 2025 roku zmarł Michał Chorzępa, wieloletni prezes oraz współzałożyciel Ludowego Klubu Turystycznego „Wyczół" Gościeradz. Wiele lat brał aktywny udział w tworzeniu środowiska motorowego, będąc między innymi w zarządzie Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Miał 78 lat.
  • 3 marca 2025 roku zmarł Maciej Mackiewicz. Trenował Astorię w latach 1974-1990. Zdobył z nią pierwszy awans do I ligi. Przygodę z koszykówką rozpoczął od grania w rodzinnym Krakowie. Do naszego regionu trafił przez wojsko. W Bydgoszczy najpierw reprezentował Zawiszę. W połowie lat siedemdziesiątych przeszedł do Astorii. Sukces w postaci awansu odniósł również w Noteci Inowrocław. Miał 83 lata.
  • 6 marca 2025 roku zmarł Krzysztof Jankowski, wieloletni dyrektor bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, społecznik, działał na rzecz dzieci i rodziny w obszarze pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, mediacji i edukacji. Miał 66 lat.
  • 27 marca 2025 roku zmarł Dominik Cyryl Stajnbart, toruński społecznik i polityk Nowej Lewicy. W ostatnich latach angażował się także na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzył między innymi Stowarzyszenie "Obywatelski Toruń", zrzeszające miejskich aktywistów. Miał 43 lata.
  • 24 kwietnia 2025 roku zmarł Edmund Obiała, wybitny projektant i budowniczy. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechniki Bydgoskiej) był projektantem stadionu olimpijskiego w Sydney, budynku Banku Australijskiego, czy centrum tenisowego w Melbourne. Odpowiadał za przebudowę stadionu Wembley w Londynie. W 2008 roku odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej. Miał 79 lat.
  • 24 kwietnia 2025 roku zmarła Marzena Nowakowska, bydgoska poetka, kompozytorka, autorka tekstów, pedagożka i wicedyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. Laureatka ogólnopolskich festiwali piosenek autorskich, studenckich i turystycznych. Miała 51 lat.
  • 26 kwietnia 2025 roku zmarł Tomasz „Papaj” Lech, grudziądzki strongman, kulturysta i sędzia Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu. Był dwukrotnym mistrzem Polski i wicemistrzem Europy. Miał 47 lat.
  • 8 maja 2025 roku zmarł Stanisław Kowalewski, prezes inowrocławskich wodociągów. Z branżą wodociągowo-kanalizacyjną był związany przez ponad 40 lat. Funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu objął w 2002 roku. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo realizowało kluczowe inwestycje oraz programy modernizacyjne. Miał 66 lat.
  • 13 maja 2025 roku, w wieku 107 lat, zmarła Aurelia Liwińska, jedna z najstarszych mieszkanek kujawsko-pomorskiego. Odznaczona Medalem Marszała Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Urodziła się na Wołyniu w patriotycznej, polskiej rodzinie. Przeżyła rzeź wołyńską. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkała w Iwicznej, gdzie poznała przyszłego męża. Doczekali się czworga dzieci oraz dziesięciorga wnucząt i trzynaściorga prawnucząt. Ostatnie ćwierć wieku przeżyła w Toruniu, gdzie mieszkała z córką.
  • 13 maja 2025 roku zmarł Stefan Gełdon, ikona polskiego teatru lalek z Kujaw i Pomorza. Był animatorem teatrów lalkowych, reżyserem, twórcą lalek i wieloletnim działaczem kulturalnym. Ponad 70 lat swojego życia przeznaczył na pracę z dziećmi i młodzieżą. Z teatrem nie rozstał się również na emeryturze, kiedy zamieszkał w Nowem nad Wisłą. Przy Centrum Kultury Zamek założył amatorski Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat. Miał 99 lat.
  • 28 maja 2025 roku zmarł Tadeusz Oszubski, bydgoski pisarz, poeta i publicysta. Był dyrektorem fundacji "Nasza tradycja-nasza przyszłość", autorem ponad 20 książek z pogranicza literatury grozy i fantasy, a także publicystyki o tajemnicach historii i wierszy. Był członkiem Związku Literatów Polskich. Przez wiele lat współpracował z miesięcznikiem Czwarty Wymiar. W maju tego roku obchodził jubileusz 45- lecia pracy literackiej. Miał 67 lat.
  • 26 czerwca 2025 roku zmarł Waldemar Przybyszewski, wieloletni samorządowiec, były przewodniczący toruńskiej Rady Miasta i radny sejmiku województwa, uhonorowany medalem „Za zasługi dla miasta Torunia”. Ważną część życia poświęcił spółdzielczości mieszkaniowej. To z jego inicjatywy powstały toruńskie osiedla Zieleniec i Bielawy. Miał 75 lat.
  • 22 czerwca 2025 roku zmarła dr Agnieszka Lis, przez ponad 20 lat związana z toruńską psychiatrią. Od 2007 roku związana z Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Wieku Podeszłego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Na początku roku (2025) została koordynatorem tego oddziału. Zginęła podczas nurkowania niedaleko Salzburga. Miała 50 lat.
  • 28 czerwca 2025 roku zmarł doktor Paweł Drojecki, wybitny chirurg związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu. Specjalizował się w operacjach ratujących życie, takich jak zabiegi na pęknięte tętniaki aorty czy leczenie ostrych niedokrwień kończyn. Jego karierę zawodową przewała choroba. Chirurg zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Miał 49 lat.
  • 4 sierpnia 2025 roku zmarł Stanisław Gliszczyński, były długoletni burmistrz Koronowa i wieloletni radny. Z samorządem związany od 1990 roku. Przez 12 lat zasiadał na fotelu burmistrza Koronowa. Funkcję tę pełnił w latach 2006-2018. W 2015 roku został przewodniczącym Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miał 61 lat.
  • 8 sierpnia 2025 roku zmarł Józef Wierniewski, wieloletni dyrektor toruńskiej "piątki", były radny Torunia. Za działalność opozycyjną odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Uhonorowany także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Miał 78 lat.
  • 10 sierpnia 2025 roku zmarł Rafał Śladowski, pochodzący z Bydgoszczy rysownik i autor komiksów science-fiction. W 2022 roku ukazał się jego album „Kolonizacja kosmosu". Jego prace były publikowane między innymi w magazynach „Salis", „Świat Gier Komputerowych", „Znakomiks", „Krakers", czy „Akt". Miał 57 lat.
  • 4 października 2025 roku zmarł Leszek Siekierski, przez 23 lata był dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Ceniony pedagog i miłośnik historii. Całe życie zawodowe związany z bydgoską oświatą. Prywatnie miłośnik turystyki górskiej. Zmarł tydzień przed uroczystymi obchodami jubileuszu 70-lecia "piątki". Miał 64 lata.
  • 27 stycznia 2025 roku zmarł dr Tomasz Jędrzejewski, były kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ceniony prawnik i ekspert. Miał na koncie kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Miał 55 lat.
  • 16 października 2025 roku zmarła Olechna Wojtecka, członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zaangażowana w życie miasta, oddana sprawom ochrony przyrody, współtwórczyni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Miała 75 lat.
  • 21 października 2025 roku zmarł Przemysław Grzanka, dziennikarz, polonista i kulturoznawca z Włocławka. Przez wiele lat współpracował z „Gazetą Pomorską”. Miał 54-lata.
  • 28 października 2025 roku zmarła Barbara Komorowska, jedna z najbogatszych Polek, współzałożycielka firmy Bakoma, właściciela m.in. czterogwiazdkowego hotelu "Słoneczny Młyn" w Bydgoszczy, znajdującego się w zabytkowych murach dawnego młyna Kentzera. Barbara Komorowska na początku lat 70 razem z mężem zaczynała od niewielkiego gospodarstwa - uprawy cebuli, a potem jabłek. Tuż przed śmiercią znalazła się na trzecim miejscu rankingu 50 najbogatszych Polek według tygodnika "Wprost". Miała 77 lat.

