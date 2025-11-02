Odeszli w ostatnich miesiącach. Dla regionu zrobili dużo dobrego. Dzielili się wiedzą i pasją

Zdjęcie ilustracyjne/Cmentarz komunalny we Włocławku/fot. By Rafał Jendrzejewski, Wikipedia
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas wspomnień. Myślimy o osobach najbliższych, ale także o postaciach z życia publicznego, które odeszły. Od listopada ubiegłego roku pożegnaliśmy wielu ludzi zasłużonych dla regionu...
2 listopada 2024 roku, w wieku 71 lat zmarła prof. Ewa Spychaj-Fabisiak, była dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, obecnie Politechniki Bydgoskiej. Z uczelnią była związana przez prawie pół wieku. Była autorem ponad 150 prac naukowych. W latach 2019-2023 członkini Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
5 listopada 2024 roku zmarł Maciej Juhnke, trener kajakarstwa w Zawiszy Bydgoszcz, szkoleniowiec kadry młodzieżowej kajakarek i asystent trenera głównego kadry seniorek. Jego podopieczne osiągały wiele sukcesów na krajowych i międzynarodowych zawodach. Medale olimpijski i mistrzostw świata i Europy zdobywały m.in. Helena Wiśniewska, czy Dominika Putto. Za swoją pracę wielokrotnie był nagradzany. Maciej Juhnke zmarł w Portugalii, gdzie przebywał na zgrupowaniu z kadrą Polski. Miał 49 lat.
27 listopada 2024 roku zmarł Jarosław Pruss, były fotoreporter "Dziennika Wieczornego" i "Gazety Pomorskiej". Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureat nagród konkursów fotografii prasowej. Był synem znanego bydgoskiego literata Zdzisława Prussa. Razem z ojcem wielokrotnie współpracował przy wydarzeniach artystycznych. Zmarł nagle. Miał 56 lat.
W grudniu 2024 roku zmarł Krystian Betliński, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego. Funkcję pełnił nieco ponad pół roku. Burmistrzem został po zeszłorocznych wyborach samorządowych. Startował z lokalnego komitetu. W drugiej turze pokonał urzędującego włodarza Sławomira Boguckiego. Wcześniej Krystian Betliński był sołtysem Palczewa i radnym rady miejskiej w Piotrkowie Kujawskim. Miał 32-lata.
W grudniu 2024 roku zmarł Maciej Lewandowski, były Komendant Miejski Policji w Toruniu. W formacji służył ponad 30 lat. Zanim trafił do Torunia pracował w Nakle i Bydgoszczy. Był związany z pionem kryminalnym. Na początku 2022 roku odszedł na emeryturę. Następnie pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. bezpieczeństwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Maciej Lewandowski miał 53 lata
27 grudnia 2024 roku zmarła Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, znana archeolog, ceniona badaczka dziejów i historii Torunia. W czasie swoich badań odkryła m.in. pierwsze założenia kościoła św. Janów, trzynastowieczne założenia kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy relikty Nieszawy. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska miała 65 lat.
1 lutego 2025 roku zmarł Jacek Warczygłowa. Był m.in. szefem Nowoczesnej w województwie kujawsko-pomorskim, później związał się z Nową Lewicą w Toruniu. W latach 2017-2021 zasiadał w Radzie Programowej Polskiego Radia PiK, pojawiał się również na antenie naszego radio jako gość programów publicystycznych. Znany kibicom sportu. Był wiceprezesem Kujawsko–Pomorskiego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie. Miał 64 lata.
30 stycznia 2025 roku zmarła dr Ewa Fryska, anglistka i literaturoznawczyni, wieloletnia Zastępczyni Dyrektor Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW. Całe swoje życie zawodowe poświęciła bydgoskiej anglistyce, nauczaniu studentów i kierowaniu dydaktyką. Miała 69 lat.
7 lutego 2025 roku zmarł ks. dr Wacław Dokurno, wieloletni proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, społecznik, odznaczony marszałkowskim Medalem Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. Aktywnie działał na rzecz parafii i lokalnej społeczności. Dzięki jego staraniom kościół w Przecznie przeszedł gruntowny remont konserwatorski. Był inicjatorem corocznych koncertów organowych w Przecznie. Miał 71 lat.
12 lutego 2025 roku zmarł Michał Chorzępa, wieloletni prezes oraz współzałożyciel Ludowego Klubu Turystycznego „Wyczół" Gościeradz. Wiele lat brał aktywny udział w tworzeniu środowiska motorowego, będąc między innymi w zarządzie Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Miał 78 lat.
3 marca 2025 roku zmarł Maciej Mackiewicz. Trenował Astorię w latach 1974-1990. Zdobył z nią pierwszy awans do I ligi. Przygodę z koszykówką rozpoczął od grania w rodzinnym Krakowie. Do naszego regionu trafił przez wojsko. W Bydgoszczy najpierw reprezentował Zawiszę. W połowie lat siedemdziesiątych przeszedł do Astorii. Sukces w postaci awansu odniósł również w Noteci Inowrocław. Miał 83 lata.
6 marca 2025 roku zmarł Krzysztof Jankowski, wieloletni dyrektor bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, społecznik, działał na rzecz dzieci i rodziny w obszarze pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, mediacji i edukacji. Miał 66 lat.
27 marca 2025 roku zmarł Dominik Cyryl Stajnbart, toruński społecznik i polityk Nowej Lewicy. W ostatnich latach angażował się także na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzył między innymi Stowarzyszenie "Obywatelski Toruń", zrzeszające miejskich aktywistów. Miał 43 lata.
24 kwietnia 2025 roku zmarł Edmund Obiała, wybitny projektant i budowniczy. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechniki Bydgoskiej) był projektantem stadionu olimpijskiego w Sydney, budynku Banku Australijskiego, czy centrum tenisowego w Melbourne. Odpowiadał za przebudowę stadionu Wembley w Londynie. W 2008 roku odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej. Miał 79 lat.
24 kwietnia 2025 roku zmarła Marzena Nowakowska, bydgoska poetka, kompozytorka, autorka tekstów, pedagożka i wicedyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. Laureatka ogólnopolskich festiwali piosenek autorskich, studenckich i turystycznych. Miała 51 lat.
26 kwietnia 2025 roku zmarł Tomasz „Papaj” Lech, grudziądzki strongman, kulturysta i sędzia Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu. Był dwukrotnym mistrzem Polski i wicemistrzem Europy. Miał 47 lat.
8 maja 2025 roku zmarł Stanisław Kowalewski, prezes inowrocławskich wodociągów. Z branżą wodociągowo-kanalizacyjną był związany przez ponad 40 lat. Funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu objął w 2002 roku. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo realizowało kluczowe inwestycje oraz programy modernizacyjne. Miał 66 lat.
13 maja 2025 roku, w wieku 107 lat, zmarła Aurelia Liwińska, jedna z najstarszych mieszkanek kujawsko-pomorskiego. Odznaczona Medalem Marszała Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Urodziła się na Wołyniu w patriotycznej, polskiej rodzinie. Przeżyła rzeź wołyńską. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkała w Iwicznej, gdzie poznała przyszłego męża. Doczekali się czworga dzieci oraz dziesięciorga wnucząt i trzynaściorga prawnucząt. Ostatnie ćwierć wieku przeżyła w Toruniu, gdzie mieszkała z córką.
13 maja 2025 roku zmarł Stefan Gełdon, ikona polskiego teatru lalek z Kujaw i Pomorza. Był animatorem teatrów lalkowych, reżyserem, twórcą lalek i wieloletnim działaczem kulturalnym. Ponad 70 lat swojego życia przeznaczył na pracę z dziećmi i młodzieżą. Z teatrem nie rozstał się również na emeryturze, kiedy zamieszkał w Nowem nad Wisłą. Przy Centrum Kultury Zamek założył amatorski Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat. Miał 99 lat.
28 maja 2025 roku zmarł Tadeusz Oszubski, bydgoski pisarz, poeta i publicysta. Był dyrektorem fundacji "Nasza tradycja-nasza przyszłość", autorem ponad 20 książek z pogranicza literatury grozy i fantasy, a także publicystyki o tajemnicach historii i wierszy. Był członkiem Związku Literatów Polskich. Przez wiele lat współpracował z miesięcznikiem Czwarty Wymiar. W maju tego roku obchodził jubileusz 45- lecia pracy literackiej. Miał 67 lat.
26 czerwca 2025 roku zmarł Waldemar Przybyszewski, wieloletni samorządowiec, były przewodniczący toruńskiej Rady Miasta i radny sejmiku województwa, uhonorowany medalem „Za zasługi dla miasta Torunia”. Ważną część życia poświęcił spółdzielczości mieszkaniowej. To z jego inicjatywy powstały toruńskie osiedla Zieleniec i Bielawy. Miał 75 lat.
22 czerwca 2025 roku zmarła dr Agnieszka Lis, przez ponad 20 lat związana z toruńską psychiatrią. Od 2007 roku związana z Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Wieku Podeszłego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Na początku roku (2025) została koordynatorem tego oddziału. Zginęła podczas nurkowania niedaleko Salzburga. Miała 50 lat.
28 czerwca 2025 roku zmarł doktor Paweł Drojecki, wybitny chirurg związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu. Specjalizował się w operacjach ratujących życie, takich jak zabiegi na pęknięte tętniaki aorty czy leczenie ostrych niedokrwień kończyn. Jego karierę zawodową przewała choroba. Chirurg zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Miał 49 lat.
4 sierpnia 2025 roku zmarł Stanisław Gliszczyński, były długoletni burmistrz Koronowa i wieloletni radny. Z samorządem związany od 1990 roku. Przez 12 lat zasiadał na fotelu burmistrza Koronowa. Funkcję tę pełnił w latach 2006-2018. W 2015 roku został przewodniczącym Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miał 61 lat.
8 sierpnia 2025 roku zmarł Józef Wierniewski, wieloletni dyrektor toruńskiej "piątki", były radny Torunia. Za działalność opozycyjną odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Uhonorowany także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Miał 78 lat.
10 sierpnia 2025 roku zmarł Rafał Śladowski, pochodzący z Bydgoszczy rysownik i autor komiksów science-fiction. W 2022 roku ukazał się jego album „Kolonizacja kosmosu". Jego prace były publikowane między innymi w magazynach „Salis", „Świat Gier Komputerowych", „Znakomiks", „Krakers", czy „Akt". Miał 57 lat.
4 października 2025 roku zmarł Leszek Siekierski, przez 23 lata był dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Ceniony pedagog i miłośnik historii. Całe życie zawodowe związany z bydgoską oświatą. Prywatnie miłośnik turystyki górskiej. Zmarł tydzień przed uroczystymi obchodami jubileuszu 70-lecia "piątki". Miał 64 lata.
27 stycznia 2025 roku zmarł dr Tomasz Jędrzejewski, były kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ceniony prawnik i ekspert. Miał na koncie kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Miał 55 lat.
16 października 2025 roku zmarła Olechna Wojtecka, członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zaangażowana w życie miasta, oddana sprawom ochrony przyrody, współtwórczyni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Miała 75 lat.
21 października 2025 roku zmarł Przemysław Grzanka, dziennikarz, polonista i kulturoznawca z Włocławka. Przez wiele lat współpracował z „Gazetą Pomorską”. Miał 54-lata.
28 października 2025 roku zmarła Barbara Komorowska, jedna z najbogatszych Polek, współzałożycielka firmy Bakoma, właściciela m.in. czterogwiazdkowego hotelu "Słoneczny Młyn" w Bydgoszczy, znajdującego się w zabytkowych murach dawnego młyna Kentzera. Barbara Komorowska na początku lat 70 razem z mężem zaczynała od niewielkiego gospodarstwa - uprawy cebuli, a potem jabłek. Tuż przed śmiercią znalazła się na trzecim miejscu rankingu 50 najbogatszych Polek według tygodnika "Wprost". Miała 77 lat.
