Zmiany na miejskich cmentarzach. Aktualizacja cennika, Las Pamięci, urny biodegradowalne

2025-12-25, 11:00 Redakcja

Na Cmentarzu Komunalnym przy Wiślanym powstać ma Las Pamięci i miejsce na pochówki urn biodegradowalnych/fot. Wikipedia

Bydgoski Ratusz zapowiada, że od 1 stycznia 2026 roku obowiązywać będzie zaktualizowany cennik za usługi pogrzebowe. Ostatni raz stawki te aktualizowane były w 2017 roku. Opłaty pokryją wyłącznie koszty utrzymania nekropolii i niezbędnych inwestycji. Wzrasta także wysokość zasiłku pogrzebowego.

Podstawą zmian są wyroki sądów administracyjnych, które zobowiązują samorządy do kalkulacji opłat za pochówek w sposób uwzględniający wszystkie dodatkowe koszty.

W praktyce oznacza to, że w jednej opłacie ujętych będzie kilka dotychczasowych pozycji cennika.

Cmentarze komunalne nie mogą pobierać opłat niezwiązanych bezpośrednio z pochówkiem, takich jak opłaty za wjazd, korzystanie z sali ceremonialnej, czy dochowywanie do grobu już opłaconego na 20 lat. Opłata za pochówek musi być skalkulowana w sposób uwzględniający wszelkie koszty ponoszone przez administratora w związku z utrzymaniem cmentarzy.



W zmianach uwzględniony został też fakt, że w Bydgoszczy od 2017 roku nie były aktualizowane opłaty za usługi związane z pochówkiem. Łączna wartość inflacji w okresie 2017-25 wyniosła 58%. W nowym cenniku ten poziom został ustalony poniżej tego wskaźnika na poziomie ok. 49%.



Opłaty pokryją wyłącznie koszty utrzymania bydgoskich nekropolii (np. wywóz śmieci, odśnieżanie, woda, utrzymanie domów pogrzebowych) i częściowo niezbędnych inwestycji. Łącznie na ten cel w ciągu najbliższych 4 lat Miasto wyda około 37,6 mln zł. Tymczasem wpływy z opłat za usługi cmentarne w latach 2026-30 uwzględniające zaktualizowany cennik szacowane są na 25 mln zł.



Przypominamy, że od 1 stycznia 2026 r. do 7000 zł wzrośnie zasiłek pogrzebowy. Od 1 marca 2026 r. kwota zasiłku będzie waloryzowana, jeśli inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.



Wydatki poniesione na cmentarze komunalne w latach 2021 -2025:

2021 rok - 1.515.893 zł

2022 rok - 1.525.793 zł

2023 rok - 2.006.477 zł

2024 rok - 2.150.364 zł

2025 rok - 2.682.048 zł

Planowane zadania inwestycyjne na cmentarzach komunalnych 2026-2030:

Wykonanie alejek i wiaty śmietnikowej ul. Kcyńska – 500 tys. zł.

Budowa Lasu Pamięci ul. Wiślana – 90 tys.

Budowa 3 kolumbariów na ul. Wiślanej - 1.200 tys. zł.

Modernizacja/budowa domu przedpogrzebowego ul. Wiślana – 3.5 mln. zł.

Budowa 2 kolumbariów ul. Kcyńska – 800 tys. zł.

Budowa 2 kolumbariów ul. Grunwaldzka – 800 tys. zł.

Budowa 5 kolumbariów ul. Lotników - 2 mln. zł

Wykonanie alejek ul. Lotników - 500 tys. zł.

Rozbudowa cmentarza przy ul. Wiślanej – 12 mln zł.

Budowa 2 kolumbariów ul. Rynkowska – 800 tys. zł

Łączne potrzeby - 22.190.000,00 zł

Ceny najpopularniejszych usług od 2026 roku, zawierające również dotychczasowe koszty ceremonii i wjazdów na cmentarz

Opłata za 1 miejsce ziemne (lub przedłużenie) - 1200 zł,

Opłata za 2 miejsca ziemne (lub przedłużenie) - 2400 zł

Opłata za niszę w kolumbarium z możliwością pochowania jednej urny (bezterminowo) – 2500 zł

Opłata za niszę w kolumbarium na 2 urny lub grób 2-urnowy - 4500 zł (bezterminowo)

