Dziecięce prace mówią więcej niż słowa. Finał konkursu plastycznego o problemach psychiki

2025-11-04, 20:21 Monika Kaczyńska/Redakcja

Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie".Wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych z regionu/fot. Monika Kaczyńska

Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie". Zorganizował go Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Chodziło w nim m.in. o zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego i podkreślenie jego znaczenia dla dobrostanu człowieka.

Głównymi celami konkursu były: zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.



- Moja praca przedstawia człowieka w depresji, który ma przyjaciela - mówi Miłosz Wojtasiak ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie. - Kolory pokazują świat, który jest zawsze szczęśliwy i tą jedną osobę, która tego nie widzi. Praca jest w barwach ciemnych, czarnych. Przyjaciel tej osoby w depresji jest biały. W szkole czasem rozmawiamy o problemach zdrowia psychicznego. Przychodzi do nas do klasy pani psycholog. Jest to raczej potrzebne, ponieważ są osoby z problemami, którym nikt nie chce pomóc. Gdy ja mam jakiś kłopot, to w pierwszej kolejności idę z tym do rodziców, no chyba, że jestem w szkole, to wtedy idę do pani wychowawczyni.



- Bardzo się cieszymy, że syn u nas szuka tej pierwszej pomocy, gorzej by było, gdyby szedł gdzieś indziej - mówią rodzice Miłosza, państwo Danuta i Piotr Wojtasiak. - Szkoła także bardzo dobrze się opiekuje uczniami, informacje szybko do nas trafiają. Czujemy się „zaopiekowani". Wiele dzieci jest dziś uśmiechniętych, radosnych, a okazuje się, że w środku noszą duże problemy.





Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów – wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych.



Laureaci konkursu:

Oliwia Krużyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu

Miłosz Wojtasiak, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie

Maria Olszaniec, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lena Bąbińska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Gabriela Wasielewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu