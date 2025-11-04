Dziecięce prace mówią więcej niż słowa. Finał konkursu plastycznego o problemach psychiki

2025-11-04, 20:21  Monika Kaczyńska/Redakcja
Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie".Wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych z regionu/fot. Monika Kaczyńska

Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie".Wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych z regionu/fot. Monika Kaczyńska

Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie". Zorganizował go Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Chodziło w nim m.in. o zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego i podkreślenie jego znaczenia dla dobrostanu człowieka.

Głównymi celami konkursu były: zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.

- Moja praca przedstawia człowieka w depresji, który ma przyjaciela - mówi Miłosz Wojtasiak ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie. - Kolory pokazują świat, który jest zawsze szczęśliwy i tą jedną osobę, która tego nie widzi. Praca jest w barwach ciemnych, czarnych. Przyjaciel tej osoby w depresji jest biały. W szkole czasem rozmawiamy o problemach zdrowia psychicznego. Przychodzi do nas do klasy pani psycholog. Jest to raczej potrzebne, ponieważ są osoby z problemami, którym nikt nie chce pomóc. Gdy ja mam jakiś kłopot, to w pierwszej kolejności idę z tym do rodziców, no chyba, że jestem w szkole, to wtedy idę do pani wychowawczyni.

- Bardzo się cieszymy, że syn u nas szuka tej pierwszej pomocy, gorzej by było, gdyby szedł gdzieś indziej - mówią rodzice Miłosza, państwo Danuta i Piotr Wojtasiak. - Szkoła także bardzo dobrze się opiekuje uczniami, informacje szybko do nas trafiają. Czujemy się „zaopiekowani". Wiele dzieci jest dziś uśmiechniętych, radosnych, a okazuje się, że w środku noszą duże problemy.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów – wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.


Laureaci konkursu:

I miejsce – Blanka Berent, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

II miejsce – Helena Gzubicka, Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

III miejsce – Tomasz Grzelak, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teofila Lenartowicza we Włocławku

Osoby wyróżnione:
  • Oliwia Krużyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu
  • Miłosz Wojtasiak, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie
  • Maria Olszaniec, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Lena Bąbińska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku
  • Gabriela Wasielewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu


Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie".Wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych z regionu/fot. Monika Kaczyńska Wpłynęły 203 prace z 55 szkół podstawowych z regionu/fot. Beata Wąsik

Region

Dziecko zginęło w wypadku w Dąbrowie Biskupiej. Zderzyły się tam dwa samochody

Dziecko zginęło w wypadku w Dąbrowie Biskupiej. Zderzyły się tam dwa samochody

2025-11-04, 20:57
W pałacu w Lubostroniu remont od góry do dołu Dach, domek ogrodnika i fotowoltaika

W pałacu w Lubostroniu remont od góry do dołu! Dach, domek ogrodnika i fotowoltaika

2025-11-04, 19:30
Wyższy podatek od prywatnych pustostanów. Parta Razem podpowiada, na czym zarabiać

Wyższy podatek od prywatnych pustostanów. Parta Razem podpowiada, na czym zarabiać

2025-11-04, 18:49
Rozcięli kościelną skarbonę i uciekli z pieniędzmi. Część gotówki odzyskano [wideo, zdjęcia]

Rozcięli kościelną skarbonę i uciekli z pieniędzmi. Część gotówki odzyskano [wideo, zdjęcia]

2025-11-04, 18:08
Z miejskiego skweru do prywatnego domu. Inowrocław przed zimą rozdaje kwiaty

Z miejskiego skweru do prywatnego domu. Inowrocław przed zimą rozdaje kwiaty

2025-11-04, 16:42
W szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej urodziły się trojaczki: Sentino, Sofija i Suzan

W szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej urodziły się trojaczki: Sentino, Sofija i Suzan

2025-11-04, 15:54
W Świeciu powstaje historyczny szlak murali. Trwają pracę nad malunkiem autobusu z bogatą przeszłością

W Świeciu powstaje historyczny szlak murali. Trwają pracę nad malunkiem autobusu z bogatą przeszłością

2025-11-04, 15:34
Turkusowa jak w tropikach Woda w Jeziorze Wieldządzkim zmieniła kolor przez bakterie [aktualizacja]

Turkusowa jak w tropikach! Woda w Jeziorze Wieldządzkim zmieniła kolor przez bakterie [aktualizacja]

2025-11-04, 13:16
Posadzone drzewo symbolem nowego życia. Powiat inowrocławski startuje z ciekawą akcją

Posadzone drzewo symbolem nowego życia. Powiat inowrocławski startuje z ciekawą akcją

2025-11-04, 12:29

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę