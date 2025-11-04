Dziecięce prace mówią więcej niż słowa. Finał konkursu plastycznego o problemach psychiki
Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie". Zorganizował go Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Chodziło w nim m.in. o zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego i podkreślenie jego znaczenia dla dobrostanu człowieka.
- Moja praca przedstawia człowieka w depresji, który ma przyjaciela - mówi Miłosz Wojtasiak ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie. - Kolory pokazują świat, który jest zawsze szczęśliwy i tą jedną osobę, która tego nie widzi. Praca jest w barwach ciemnych, czarnych. Przyjaciel tej osoby w depresji jest biały. W szkole czasem rozmawiamy o problemach zdrowia psychicznego. Przychodzi do nas do klasy pani psycholog. Jest to raczej potrzebne, ponieważ są osoby z problemami, którym nikt nie chce pomóc. Gdy ja mam jakiś kłopot, to w pierwszej kolejności idę z tym do rodziców, no chyba, że jestem w szkole, to wtedy idę do pani wychowawczyni.
- Bardzo się cieszymy, że syn u nas szuka tej pierwszej pomocy, gorzej by było, gdyby szedł gdzieś indziej - mówią rodzice Miłosza, państwo Danuta i Piotr Wojtasiak. - Szkoła także bardzo dobrze się opiekuje uczniami, informacje szybko do nas trafiają. Czujemy się „zaopiekowani". Wiele dzieci jest dziś uśmiechniętych, radosnych, a okazuje się, że w środku noszą duże problemy.
Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Blanka Berent, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
II miejsce – Helena Gzubicka, Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu
III miejsce – Tomasz Grzelak, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teofila Lenartowicza we Włocławku
Osoby wyróżnione:
- Oliwia Krużyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu
- Miłosz Wojtasiak, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie
- Maria Olszaniec, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Lena Bąbińska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku
- Gabriela Wasielewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu