Inowrocławskie przedszkole stosuje terapię biofeedback. Poprawia koncentrację i zmniejsza stres

2026-05-13, 08:09  Marcin Glapiak/BN
Inowrocławskie przedszkole stosuje terapię biofeedback. Poprawia koncentrację i zmniejsza stres/fot. Pixabay/ilustracyjna

Jak poprawić koncentrację, zmniejszyć stres czy obniżyć nadpobudliwość? Okazuje się, że skutecznym lekarstwem może być terapia biofeedback. Stosowana jest w szkołach i przedszkolach w regionie, m.in. w inowrocławskim przedszkolu „Muzyczna Kraina”.

- Trening biofeedback to jest metoda terapeutyczna, aczkolwiek może być stosowana również u zupełnie zdrowych osób w celu zwiększenia możliwości intelektualnych - tłumaczy nauczycielka Agnieszka Bogdanowicz. - Polega ona na tym, że do głowy przyklejane są elektrody, dzięki którym trener widzi zapis fal mózgowych. U dziecka za to widoczna jest gra albo jakaś prosta animacja i kiedy mózg pracuje na pożądanych dla nas częstotliwościach to wtedy widać postępy w grze. Mózg się uczy, motywuje do jak najlepszej pracy - dodaje.

Trening biofeedback dla dzieci składa się z 10 cykli. Trwają one od 20 do 40 minut.

Materiał powstał w ramach Tematu Tygodnia Polskiego Radia PiK „zdrowie psychiczne”.

Mówi nauczycielka Agnieszka Bogdanowicz

