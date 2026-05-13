Inowrocławskie przedszkole stosuje terapię biofeedback. Poprawia koncentrację i zmniejsza stres
Jak poprawić koncentrację, zmniejszyć stres czy obniżyć nadpobudliwość? Okazuje się, że skutecznym lekarstwem może być terapia biofeedback. Stosowana jest w szkołach i przedszkolach w regionie, m.in. w inowrocławskim przedszkolu „Muzyczna Kraina”.
- Trening biofeedback to jest metoda terapeutyczna, aczkolwiek może być stosowana również u zupełnie zdrowych osób w celu zwiększenia możliwości intelektualnych - tłumaczy nauczycielka Agnieszka Bogdanowicz. - Polega ona na tym, że do głowy przyklejane są elektrody, dzięki którym trener widzi zapis fal mózgowych. U dziecka za to widoczna jest gra albo jakaś prosta animacja i kiedy mózg pracuje na pożądanych dla nas częstotliwościach to wtedy widać postępy w grze. Mózg się uczy, motywuje do jak najlepszej pracy - dodaje.
Trening biofeedback dla dzieci składa się z 10 cykli. Trwają one od 20 do 40 minut.
Materiał powstał w ramach Tematu Tygodnia Polskiego Radia PiK „zdrowie psychiczne”.