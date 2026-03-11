Wyciek gazu w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka. Około 150 osób ewakuowano

2026-03-11, 17:06  Bartosz Nawrocki / TB
W tym miejscu doszło do wycieku gazu w Chełmnie. / Fot. Marcin Doliński

W tym miejscu doszło do wycieku gazu w Chełmnie. / Fot. Marcin Doliński

Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Do uszkodzenia gazociągu doszło na terenie budowy jednego z marketów. Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej.

Ok. 150 osób zostało ewakuowanych z bloków w pobliżu miejsca wycieku gazu w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka.

- Po godz. 16 otrzymaliśmy zgłoszenie. Pobliskie ulice zostały zablokowane - mówi Polskiemu Radiu PiK kpt. Kasper Korczak z chełmińskiej straży. - Ewakuowaliśmy mieszkańców trzech okolicznych budynków, które znalazły się w strefie zagrożenia. Trafili do SP nr 4.

Przyczyny wycieku gazu nie są znane. Policja będzie prowadziła czynności w tej sprawie. Wiadomo, że do uszkodzenia gazociągu doszło podczas prowadzenia prac budowlanych.

Po zlikwidowaniu wycieku mieszkańcy wrócili do swoich domów.

Mówi kpt. Kasper Korczak z chełmińskiej straży

Chełmno
W tym miejscu doszło do wycieku gazu w Chełmnie. / Wideo: Marcin Doliński

