Wyciek gazu w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka. Około 150 osób ewakuowano

2026-03-11, 17:06 Bartosz Nawrocki / TB

W tym miejscu doszło do wycieku gazu w Chełmnie. / Fot. Marcin Doliński Fot. Ilustracyjne

Do uszkodzenia gazociągu doszło na terenie budowy jednego z marketów. Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej.

Ok. 150 osób zostało ewakuowanych z bloków w pobliżu miejsca wycieku gazu w Chełmnie przy ul. Szosa Grudziądzka.



- Po godz. 16 otrzymaliśmy zgłoszenie. Pobliskie ulice zostały zablokowane - mówi Polskiemu Radiu PiK kpt. Kasper Korczak z chełmińskiej straży. - Ewakuowaliśmy mieszkańców trzech okolicznych budynków, które znalazły się w strefie zagrożenia. Trafili do SP nr 4.



Przyczyny wycieku gazu nie są znane. Policja będzie prowadziła czynności w tej sprawie. Wiadomo, że do uszkodzenia gazociągu doszło podczas prowadzenia prac budowlanych.



Po zlikwidowaniu wycieku mieszkańcy wrócili do swoich domów.

Mówi kpt. Kasper Korczak z chełmińskiej straży