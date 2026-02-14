Walentynki w Chełmnie. Czym zaskoczyły w tym roku? [zdjęcia]

2026-02-14, 17:55  Marcin Doliński / TB
Jarmark św. Walentego i spotkanie z rycerzami w ich osadzie. To tylko dwie z atrakcji Chełmińskich Walentynek. W mieście zakochanych był nasz reporter.

- Oto stanowisko Zosi, która własnoręcznie wykonała biżuterię. Do tego świeczki. Wszystko w klimacie walentynkowym - zachęcali wystawcy do zakupów na chełmińskim jarmarku.

Tak jak w średniowieczu wybijano również skórzane ozdoby. Nie zabrakło też jedzenia. Na straganach można było trafić na sery z niepasteryzowanego mleka wykonane tradycyjnymi metodami, a także na przysmaki kuchni ormiańskiej. Jakie?

- Snickers ormiański, włoski orzech, specjalna masa budyniowa, owoce suszone, pierogi... Jest też chałwa, którą sama robiłam - opowiada jedna z wystawczyń.

Na wieczór zaplanowano koncerty: Justyny Steczkowskiej oraz Lanberry.

Relacja Marcina Dolińskiego

Scena na rynku w Chełmnie. / Fot. Marcin Doliński Jedną z atrakcji był Jarmark św. Walentego. / Fot. Marcin Doliński Wielkie serce, przy którym można było zrobić zdjęcie. / Fot. Marcin Doliński Nasz reporter Marcin Doliński przed radiowym wozem transmisyjnym. / Fot. Krystian Makowski Jedną z atrakcji był Jarmark św. Walentego. / Fot. Marcin Doliński

