Walentynki w Chełmnie. Czym zaskoczyły w tym roku? [zdjęcia]
Jarmark św. Walentego i spotkanie z rycerzami w ich osadzie. To tylko dwie z atrakcji Chełmińskich Walentynek. W mieście zakochanych był nasz reporter.
- Oto stanowisko Zosi, która własnoręcznie wykonała biżuterię. Do tego świeczki. Wszystko w klimacie walentynkowym - zachęcali wystawcy do zakupów na chełmińskim jarmarku.
Tak jak w średniowieczu wybijano również skórzane ozdoby. Nie zabrakło też jedzenia. Na straganach można było trafić na sery z niepasteryzowanego mleka wykonane tradycyjnymi metodami, a także na przysmaki kuchni ormiańskiej. Jakie?
- Snickers ormiański, włoski orzech, specjalna masa budyniowa, owoce suszone, pierogi... Jest też chałwa, którą sama robiłam - opowiada jedna z wystawczyń.
Na wieczór zaplanowano koncerty: Justyny Steczkowskiej oraz Lanberry.