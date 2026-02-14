Walentynki w Chełmnie. Czym zaskoczyły w tym roku? [zdjęcia]

2026-02-14, 17:55 Marcin Doliński / TB

Jedną z atrakcji był Jarmark św. Walentego. / Fot. Marcin Doliński

Jarmark św. Walentego i spotkanie z rycerzami w ich osadzie. To tylko dwie z atrakcji Chełmińskich Walentynek. W mieście zakochanych był nasz reporter.

- Oto stanowisko Zosi, która własnoręcznie wykonała biżuterię. Do tego świeczki. Wszystko w klimacie walentynkowym - zachęcali wystawcy do zakupów na chełmińskim jarmarku.



Tak jak w średniowieczu wybijano również skórzane ozdoby. Nie zabrakło też jedzenia. Na straganach można było trafić na sery z niepasteryzowanego mleka wykonane tradycyjnymi metodami, a także na przysmaki kuchni ormiańskiej. Jakie?



- Snickers ormiański, włoski orzech, specjalna masa budyniowa, owoce suszone, pierogi... Jest też chałwa, którą sama robiłam - opowiada jedna z wystawczyń.



Na wieczór zaplanowano koncerty: Justyny Steczkowskiej oraz Lanberry.