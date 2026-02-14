Dziś walentynki. Skąd się bierze miłość? Głównym winowajcą naszych motyli w brzuchu jest mózg

2026-02-14, 10:55 Tatiana Adonis / TB

Walentynki co rok świętujemy 14 lutego. / Fot. Ilustracyjne / Pixaby

Dopamina, adrenalina i oksytocyna - to tylko część składników miłości.

- Cała miłość, zauroczenie, zakochanie znajduje się w mózgu. Miłość do chemia - przypomina Łukasz Warchoł, bydgoski neuropsycholog. - Stan zakochania neurologicznie przypomina stan psychozy. Kiedy się w kimś zakochujemy, jest nam przyjemnie. Wtedy wydziela się bardzo dużo dopaminy.



Jednak z czasem zakochanie mija.



- I bardzo dobrze! Ciągła euforia mogłaby być dla nas wykańczająca - mówi bydgoski lekarz. - Nasz mózg nie jest w stanie funkcjonować na tak wysokich obrotach przez cały czas.